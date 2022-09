Inizia la competizione calcistica più importante d’Europa e del mondo: la UEFA Champions League. Il Milan, facente parte del gruppo E, farà il suo debutto in casa del Salisburgo. La partita è attesa per martedì 6 settembre 2022 allo stadio Red Bull Arena con il fischio d’inizio alle ore 21:00.

Le due formazioni si incontrano nuovamente dopo più di vent’anni, ovvero nell’edizione 1994/95. Un dato interessante riguarda proprio le squadre austriache che non hanno mai battuto una squadra italiana, tuttavia il Salisburgo nella scorsa edizione ha superato per la prima volta la fase a gironi, mentre il Milan, ritornato in Champions League dopo 7 anni di assenza, è stato eliminato proprio ai gironi. La partita vedrà due compagini di tutto rispetto cercare la vittoria, con un vantaggio da parte dei rossoneri in termini di rosa con giocatori come Giroud che detiene un’ottima media gol in Europa.

Dove vedere la partita?

Salisburgo – Milan, quindi, si disputerà martedì 6 settembre 2022 nello stadio Red Bull Arena di Salisburgo con il fischio d’inizio della partita in programma alle ore 21:00. La partita potrà essere vista sia su Sky che su Mediaset Infinity+. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite) o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, la disponibilità è solo in streaming collegandosi sempre sui sopracitati dispositivi che presentano l’applicazione.

Probabili formazioni