Nel pieno della ventiduesima giornata di Serie A TIM 2022/23 arriva una delle partite più attese che vedrà scontrarsi la Sampdoria e l’Inter. Il match si giocherà lunedì 13 febbraio 2023 allo stadio Luigi Ferraris di Genova con il fischio d’inizio atteso per le ore 20:45.

La Sampdoria deve necessariamente vincere per superare un periodo veramente nero: penultimo posto in classifica con soli 10 punti di cui uno aggiunto a fatica nella scorsa giornata grazie al pareggio contro il Monza. Insomma, la situazione è complicata per i liguri che si troveranno a scontrarsi con una delle squadre più in forma del campionato reduce da un’importante vittoria contro il Milan. Insomma, i nerazzurri ci hanno abituato a partite disastrose anche in questo campionato, ma in questo caso la sfida potrebbe risultare alquanto sbilanciata.

Dove vedere la partita?

Sampdoria – Inter, quindi, si giocherà lunedì 13 febbraio 2023 allo stadio Luigi Ferraris di Genova con il calcio d’inizio atteso alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Su DAZN la telecronaca sarà curata da Gabriele Giustiniani con il commento tecnico di Massimo Gobbi. Su Sky saranno Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani a raccontare il match di San Siro.

Probabili formazioni