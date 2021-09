Dove vedere Sampdoria-Inter in TV e streaming

Da molti non viene considerato un big match della Serie A TIM, ma dopo le prime due vittorie dell’Inter tutti gli occhi sono per Sampdoria – Inter di domenica 12 settembre 2021 alle ore 12:30. Simone Inzaghi si prepara alla difficile partita contro il Real Madrid in Champions League di mercoledì 15 settembre 2021, mentre la Sampdoria di Roberto D’Aversa è pronta a mostrare il grande colpo di mercato Ciccio Caputo.

Sampdoria – Inter: aspettative e possibilità

L’Inter, quindi, deve per forza continuare la striscia di vittorie consecutive se vuole nuovamente riconfermarsi campione d’Italia. Dopo le vittorie contro Genoa e Verona, in qualche modo i tifosi sono convinti che un certo equilibrio c’è e si vede. Simone Inzaghi ha perso giocatori importanti come Lukaku e Hakimi, ma ne ha trovati di nuovi del calibro di Dzeko e Correa che si uniscono a una grande certezza come Lautaro Martinez che contro il Verona ha raggiunto quota 50 gol con la maglia dell’Inter.

La difesa è sempre una certezza, ma l’allenatore sicuramente proverà a fare dei cambiamenti qua e là nella formazione includendo il nuovo acquisto Denzel Dumfries che potrebbe partire titolare sulla fascia destra e Dimarco che ha già dimostrato di essere molto preparato. Resta l’incognita Perisic sulla fascia sinistra, ma potrebbe nuovamente essere titolare a meno che Inzaghi non decidesse di fare un po’ di turnover in vista del Real Madrid.

Per quanto riguarda la Sampdoria, la squadra blucerchiata viene da una sconfitta contro il Milan e da un pareggio contro il Sassuolo. Sicuramente D’Aversa farà di tutto per acchiappare i primi tre punti. Quello che, infatti, è mancato in entrambe le due partite è il gol e a questo potrebbe pensarci il nuovo arrivato Ciccio Caputo che l’anno scorso ha segnato 11 gol in 25 partite con la maglia del Sassuolo. L’attaccante andrà a formare una grande coppia d’attacco con Fabio Quagliarella, un giocatore non giovanissimo, ma di grande esperienza. La formazione non dovrebbe subire grosse variazioni rispetto a quanto già visto, ma potrebbe esserci Antonio Candreva sulla fascia destra, uno degli ex più promettenti della squadra di Milano.

Dove vedere la partita?

Sampdoria-Inter, così come tutte la Serie A TIM, è su DAZN, ma in questo caso anche su Sky e NOW grazie all’accordo tra le due aziende (su 10 partite di Serie A, 7 in esclusiva DAZN e 3 in collaborazione proprio con Sky). Entrambi i servizi di streaming sono accessibili in TV tramite Smart TV oppure sui dispositivi mobile e console tramite l’app dedicata. Sky e NOW inoltre, è accessibile anche dai decoder proprietari come ad esempio Sky Q. Il calcio d’inizio è schedulato alle 12:30 di domenica 12 settembre. La telecronaca di Sampdoria-Inter è affidata a Riccardo Mancini e Dario Marcolin, ma non dimenticatevi il prepartita di DAZN che inizia 30 minuti prima. Nella DAZN Square ci saranno Marco Russo, Borja Valero e Marco Parolo.