Dopo una prima giornata di campionato di Serie A TIM 2022/23 molto scoppiettante, la seconda giornata vede, tra le partite più attese, lo scontro tra Sampdoria e Juventus. I bianconeri chiuderanno nuovamente la giornata (come già accaduto con la scorsa partita) giocando lunedì 22 agosto 2022 allo stadio Luigi Ferraris (nonché il Marassi) di Genova alle ore 20:45.

I padroni di casa, che hanno visto una forte rivoluzione nella formazione rispetto allo scorso anno, nonostante una buona prestazione, hanno perso all’esordio contro l’Atalanta. I bianconeri, che a loro volta hanno visto ulteriori grandi cambiamenti con non poche tegole dal punto di vista degli infortuni, hanno ampiamente battuto il Sassuolo con il risultato secco di 3 a 0 grazie a un grande Di Maria che, però, rischia di rimanere in infermeria per non poco tempo.

Dove vedere la partita?

Sampdoria – Juventus, quindi, si giocherà lunedì 22 agosto 2022 allo stadio Luigi Ferraris (nonché il Marassi) di Genova alle ore 20:45. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca di Sampdoria – Juventus sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Marco Parolo.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, dopo l’addio a Candreva, Giampaolo si è trovato a modificare leggermente l’assetto tattico con l’obiettivo di recuperare il miglior Djuricic. La formazione sarà un inconsueto 4-1-4-1 con Caputo punta d’attacco davanti a Leris, Rincon, Verre e Sabiri. Nelle retrovie vi sarà Vieira davanti a Bereszynski, Ferrari, Colley e Augello.

La Juventus di Allegri, invece, è tutt’altro che sicura viste le incertezze di alcuni infortuni. Tuttavia il modulo dovrebbe essere l’ormai collaudato 4-3-3 con Cuadrado, Vlahovic e Kostic in attacco, Zakaria, Locatelli e McKennie al centrocampo e Danilo, Bonucci, Bremer e Alex Sandro in difesa.