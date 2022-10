Tutto pronto per la nona giornata di Serie A TIM 2022/23 e tra le partite più attese spicca sicuramente Sassuolo – Inter di sabato 8 ottobre 2022 al Mapei Stadium di Reggio Emilia con il calcio d’inizio fissato alle ore 15:00.

I neroverdi vengono da due vittorie consecutive contro il Torino e la Salernitana, mentre i nerazzurri da due sconfitte di fila contro l’Udinese e la Roma. Quest’ultimi, tuttavia, hanno sbalordito tutti vincendo in casa contro il Barcellona in UEFA Champions League alzando notevolmente il morale dei giocatori e della panchina. In ogni caso entrambe le squadre faranno di tutto per acciuffare i 3 punti, soprattutto ricordando che appena un anno fa l’Inter vinse sempre in casa del Sassuolo per 1 a 2 in rimonta e quel rigore di Lautaro ancora brucia nei cuori dei neroverdi.

Dove vedere la partita?

Sassuolo – Inter, quindi, si giocherà sabato 8 ottobre 2022 al Mapei Stadium di Reggio Emilia con il calcio d’inizio fissato alle ore 15:00. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi con Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Sassuolo scenderà in campo con un 4-3-3 che vedrà Laurienté, Pinamonti e Kyriakopoulos in attacco, Frattesi, Lopez e Matheus Henrique al centrocampo e Toljan, Erlic, Ferrari e Rogerio in difesa.

L’Inter sfrutterà il suo consueto 3-5-2 con Lautaro e Dzeko in attacco visto il problema fisico di Correa, Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu e Gosens al centrocampo e infine Skriniar, Acerbi e Bastoni in difesa. In porta qualche dubbio su Handanovic, potrebbe esserci davvero spazio per Onana.