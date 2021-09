Dove vedere Sassuolo – Inter in TV e streaming

Una delle gare in programma per la settima giornata del campionato di calcio Serie A TIM è quella tra Sassuolo e Inter che si giocherà sabato 2 ottobre alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

I neroverdi allenati da Alessio Dionisi sono reduci dal successo di misura contro la Salernitana, arrivato dopo aver rimediato 3 sconfitte consecutive contro Roma, Torino e Atalanta. L’Inter di Simone Inzaghi, invece, vuole tornare subito a conquistare i tre punti che gli permetterebbero di rincorrere il Milan e il Napoli dopo aver pareggiato per 2 a 2 in casa contro l’Atalanta.

Dove vedere la partita?

Sassuolo – Inter si giocherà, quindi, al Mapei Stadium sabato 2 ottobre alle 20:45. La partita verrà trasmessa in diretta e in co-esclusiva su Sky e su DAZN. Sarà dunque possibile seguire il match in streaming su smartphone, Smart TV, console (PlayStation e Xbox), dispositivi Smart (Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Apple TV Box e simili), PC, laptop e tablet sulla piattaforma DAZN (è necessario registrarsi e sottoscrivere un abbonamento) e sarà possibile assistere alla sfida sul digitale terrestre, sempre su Sky, e/o in streaming su NOW, ma anche sul satellite sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 satellite).

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Sassuolo di Dionisi potrebbe affidarsi al 4-2-3-1 facendo, però, a meno di Obiang e Romagna. La coppia centrale difensiva sarà formata ancora dal duo Chiriches e Ferrari. Sugli esterni dovrebbe giocare Muldur, mentre a sinistra Rogerio è in vantaggio su Kyriakopoulos. In mediana saranno confermati sia Frattesi che Maxime Lopez. Il trio offensivo, alle spalle di uno tra Scamacca e Raspadori, sarà formato da Berardi, Djuricic e Boga. Chance dal primo minuto anche per Traore.

L’Inter di Inzaghi, invece, dovrebbe mostrare il classico 3-5-2 con il terzetto difensivo composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni (con Ranocchia e D’Ambrosio pronti per una maglia da titolare). In mezzo al campo ci sarà il trio formato da Barella, Brozovic e Calhanoglu con agli esterni Dumfries in dubbio con Darmian e Perisic in vantaggio su Dimarco. Davanti, insieme a Dzeko, potrebbe esserci spazio per uno tra Correa e Sanchez.

Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Correa.