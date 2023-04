Arriva la trentesima giornata di Serie A TIM 2022/23 e tra le partite più attese spicca Sassuolo – Juventus di domenica 16 aprile 2023 al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il calcio d’inizio è atteso per le ore 18:00.

Il Sassuolo cercherà la vittoria dopo aver frenato la sua corsa con un solo punto in due partite dopo aver registrato ben quattro vittorie consecutive. La stessa cosa, però, la cercherà la Juventus che viene da una brutta sconfitta contro la Lazio, ma ha registrato solo due sconfitte e ben otto vittorie consecutive. La sfida non sarà semplice per entrambe le squadre, tuttavia le statistiche sono in vantaggio per i bianconeri considerando che anche nella gara di andata hanno battuto i neroverdi con un secco 3 a 0.

Dove vedere la partita?

Sassuolo – Juventus, quindi, si giocherà domenica 16 aprile 2023 al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia con il fischio d’inizio fissato alle ore 18:00. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’, inoltre, il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Edoardo Testoni , con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Sassuolo presenta finalmente una squadra al completo senza assenze importanti. Con il modulo 4-3-3, quindi, scenderanno Berardi, Pinamonti e Laurienté in attacco, Frattesi, Lopez e Henrique al centrocampo e infine Zortea, Erlic, Ruan e Rogério in difesa.

La Juventus, invece, dovrà fare i conti con le classiche assenze più il nuovo Alex Sandro per squalifica. Con il 3-5-2, quindi, potrebbero esserci Kean e Vlahovic in attacco, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot e Kostic al centrocampo e la difesa a tre con Bremer, Danilo e Bonucci. Cambio in porta con Perin al posto di Szczesny per valutare lo stato fisico dopo un problema riscontrato nella partita contro lo Sporting Lisbona.