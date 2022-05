La 38esima giornata del campionato di Serie A TIM è alle porte e sarà più attesa che mai data la sfida scudetto che si sta tenendo da diverse settimane tra l’Inter e il Milan. A quest’ultimi servirà semplicemente un pareggio per poter raggiungere l’obiettivo scudetto e l’ultimo ostacolo al riguardo è il Sassuolo. La partita si giocherà domenica 22 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia con il fischio d’inizio fissato alle 18:00.

Il Milan di Stefano Pioli, attualmente, è a due punti di distanza dai “cugini” dell’Inter e si potrà aggiudicare lo scudetto anche in caso di arrivo a pari punti grazie al vantaggio negli scontri diretti. Lo scudetto, che manca dalla stagione 2010/2011 è sempre più vicino insomma, ma non bisogna certamente sottovalutare gli avversari. Il Sassuolo allenato da Dionisi non regalerà nulla al Milan e questo lo hanno dichiarato ufficialmente più volte. La loro volontà è quella di chiudere la stagione nel migliore dei modi cercando di continuare a portare avanti la nomina di “ammazzabig” avendo vinto in trasferta con Milan, Inter e Juventus.

Dove vedere la partita?

Sassuolo – Milan, quindi, si giocherà domenica 22 maggio 2022 al Mapei Stadium di Reggio Emilia con il calcio d’inizio fissato alle ore 18:00. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà a cura di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Sassuolo di Dionisi si presenterà con un 4-2-3-1 che potrebbe diventare un 4-3-3 qualora Matheus Henrique dovesse essere preferito a Traoré per quanto riguarda la trequarti. In attacco, comunque, vi sarà certamente Scamacca insieme a Raspadori e Berardi. Al centrocampo spazio per Frattesi e Lopez mentre in difesa praticamente certi Müldür, Chiriches, Ferrari e Rogério.

Anche il Milan di Pioli si presenterà con un 4-2-3-1 con Giroud (o Rebic) unica punta d’attacco davanti a Messias (o Saelemaekers), Krunic e Leao. Al centrocampo non mancheranno Tonali e Kessié con qualche dubbio su Bennacer, mentre in difesa sicuri Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca

Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Messias, Krunic, Leao; Giroud

Dove vedere tutte le partite di Sassuolo e Milan