Dove vedere Shakhtar Donetsk – Inter in TV e streaming

Entrambe le squadre non hanno iniziato bene la nuova stagione del torneo per club UEFA Champions League, ma adesso faranno di tutto per prendere i loro primi tre punti. Stiamo parlando dell’Inter di Simone Inzaghi e dello Shakhtar Donetsk dell’italiano Roberto De Zerbi. Le due squadre si scontreranno il 28 settembre 2021 allo stadio Metalist di Kharkiv, in Ucraina, alle 18: 45.

In ogni caso, sebbene entrambe abbiano perso all’esordio, il loro percorso è molto diverso. L’Inter ha dimostrato un buon gioco non riuscendo comunque a concretizzare contro un poco roccioso, ma ugualmente di grande qualità Real Madrid. La squadra ucraina, invece, è stata sconfitta in casa dello Sheriff Tiraspol, un club moldavo la cui qualificazione per la fase a gironi della UEFA Champions League è già di per sé una sorpresa e lo è stata anche la vittoria contro lo, tutt’altro che da sottovalutare, Shakhtar che ha già vinto il primo trofeo stagionale: la Supercoppa ucraina dopo aver battuto la Dinamo Kiev.

Dove vedere la partita?

Shakhtar e Inter si sono già affrontate nella scorsa edizione dei gironi di Champions League, con un doppio 0-0 che ha condannato la formazione italiana allora allenata da Antonio Conte a una rapida eliminazione. Non resta che scoprire come andrà questa volta martedì 28 settembre 2021 alle 18:45. La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky e Mediaset Infinity+. Per il primo i canali televisivi di riferimento sono Sky Sport Uno e il 252 del satellite. Potrete guardare il match anche in streaming grazie ai servizi SkyGo e NOW presenti su tutti i dispositivi mobile, ma anche su PC e laptop. Per il secondo, invece, è disponibile l’applicazione su Smart TV, dispositivi come Amazon Fire TV, Google Chromecast o simili, console e ovviamente dispositivi mobile (tablet e smartphone), PC e laptop.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Inter di Simone Inzaghi cercherà di affidarsi al classico 3-5-2 con la coppia di attacco formata da Lautaro Martinez e Dzeko. Al centrocampo spazio per Perisic, Calhanoglu, Brozovic, Barella e Darmian (o Dumfries, in costante ballottaggio). In difesa spiccherà, invece, il costante tridente formato da Skriniar, de Vrij e Bastoni.

Lo Shakhtar di De Zerbi, invece, potrebbe affidarsi al 4-2-3-1 la cui punta d’attacco è formata da Traoré. Sulla trequarti dovrebbero esserci Alan Patrick, Pedrinho e Marlos, mentre al centrocampo spazio per Maycon e Stepanenko. In difesa non dovrebbero esserci dubbi per Dodô, Marlon e Matvienko.