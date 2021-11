Dove vedere Sheriff – Inter in TV e streaming

L’Inter, dopo un inizio di UEFA Champions League tutt’altro che spumeggiante, torna a giocare il più importante torneo calcistico europeo con la consapevolezza di avere un’opportunità importante di proseguire con gli ottavi di finale. Infatti la squadra di Milano dovrà scontrarsi nuovamente con lo Sheriff che all’andata ha battuto per 3 a 1 e che attualmente si trova prima nel girone proprio a 3 punti di distacco.

La partita si giocherà mercoledì 3 novembre 2021 allo Stadionul Sheriff di Tiraspol alle ore 21:00 e Simone Inzaghi sa che non può assolutamente sottovalutare la gara. La squadra moldava, infatti, si è rivelata come la sorpresa del torneo avendo esordito non solo con una vittoria contro lo Shakhtar, ma soprattutto contro il Real Madrid in casa di quest’ultima.

Dove vedere la partita?

La sfida si disputerà mercoledì 3 novembre 2021 allo Stadionul Sheriff di Tiraspol. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 21:00 e la partita potrà essere vista sia su Sky che su Mediaset Infinity+. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite) o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, la disponibilità è solo in streaming collegandosi sempre sui sopracitati dispositivi che presentano l’applicazione.

Probabili formazioni