Ritorna la Serie A TIM 2022/23 con la ventiseiesima giornata e tra le partite più attese spicca Spezia – Inter di venerdì 10 marzo 2023 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45.

Lo Spezia scenderà in campo con l’obiettivo di allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione. Attualmente si trova a 3 punti di distanza dal Verona terzultima e mancano ancora tredici partite fino alla fine del campionato. L’Inter, invece, grazie alla vittoria contro il Lecce si è ripresa il secondo posto a 15 punti di distanza dal Napoli capolista, ma anche a due punti dalla Lazio e a tre punti da Roma e Milan. Entrambe, quindi, hanno necessità di vincere e lo faranno con le unghie e con i denti nonostante le statistiche siano più favorevoli nei confronti dei nerazzurri.

Dove vedere la partita?

Spezia – Inter è, quindi, in programma per venerdì 10 marzo 2023 allo stadio Alberto Picco di La Spezia con il calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’, inoltre, il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico affidato ad Andrea Stramaccioni.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, lo Spezia scenderà in campo con il 4-3-3 senza Reca e Marchetti squalificati. In attacco vi saranno Gyasi, Nzola e Verde, al centrocampo Bourabia, Ekdal e Agudelo mentre in difesa Amian, Ampadu, Caldara e Nikolaou.

L’Inter sfrutterà l’onnipresente 3-5-2 con l’attacco composto da Lautaro e probabilmente Lukaku, al centrocampo invece classico ballottaggio tra Brozovic e Mkhitaryan con il secondo leggermente favorito a vestire la maglia da titolare insieme a Dumfries, Barella, Calhanoglu e Gosens. In difesa, infine, sicuri Darmian e Bastoni, mentre De Vrij potrebbe prendere il posto di Acerbi.

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Agudelo; Gyasi, Nzola, Verde

Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Agudelo; Gyasi, Nzola, Verde Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro

Come vedere Spezia – Inter se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di DAZN, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.