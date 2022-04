Arriva la 33esima giornata di Serie A TIM e con essa l’attesa partita Spezia – Inter di venerdì 15 aprile 2022 allo stadio Picco di La Spezia con il calcio di inizio fissato per le ore 19:00.

Lo Spezia farà di tutto per continuare il suo momento positivo e portare avanti la sua difficile missione salvezza dopo l’importante pareggio in casa dell’Empoli. I nerazzurri invece arrivano in modalità “acchiappa punti” per poter continuare il sogno scudetto dopo le importanti vittore contro la Juventus e il Verona. La differenza di punti tra le due squadre, curiosamente, è esattamente il doppio: 66 della milanese contro 33 della ligure.

Dove vedere la partita?

Spezia – Inter si giocherà quindi venerdì 15 aprile 2022 allo Stadio ‘Picco’ di La Spezia con il calcio d’inizio fissato per le ore 19:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 e 209 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Per quanto riguarda DAZN, la telecronaca sarà composta da Riccardo Mancini e Simone Tiribocchi al commento tecnico. I due telecronisti di Sky saranno invece Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Thiago Motta si presenterà in campo con un probabile modulo 4-3-3 con Agudelo, Manaj e Gyasi in attacco, Bastoni, Maggiore e Kiwior al centrocampo e Amian, Erlic, Nikolaou e Reca in difesa.

Inzaghi invece sfrutterà l’ormai consueto 3-5-2 con Dzeko e Lautaro Martinez in attacco, Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella e Perisic al centrocampo e D’Ambrosio, Skriniar e Bastoni in difesa.

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Agudelo, Manaj, Gyasi

