La ventitreesima giornata di Serie A TIM entra nel vivo con l’attesa partita Spezia – Juventus che si giocherà allo stadio Alberto Picco di La Spezia con il calcio d’inizio atteso per le ore 18:00.

Lo Spezia scenderà in campo con un nuovo allenatore dopo l’esonero di Luca Gotti. Proviene da un buon pareggio contro l’Empoli, ma la situazione è drammatica non avendo vinto una partita dal 17 settembre. La Juventus, invece, è reduce da due vittorie consecutive contro la Salernitana e la Fiorentina, ma i 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze si fanno sentire. La partita di andata è finita con la vittoria della Juventus, ma le statistiche sono infelici per i liguri: la vittoria contro i torinesi risale al lontano 2006/07 quando la Juventus era in Serie B e in casa non arriva addirittura dal lontanissimo 1923.

Dove vedere la partita?

Spezia – Juventus, quindi, si giocherà domenica 19 febbraio 2023 allo stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia con il calcio d’inizio fissato alle ore 18:00. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’, inoltre, il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Ricky Buscaglia col commento tecnico di Marco Parolo.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, lo Spezia scenderà in campo con un 3-5-2 con Verde e Shomurodov in attacco davanti al quintetto di centrocampo composto da Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo e Reca. In difesa, infine, vi saranno Amian, Wisniewski e Nikolaou.

La Juventus scenderà in campo col medesimo modulo, ma i giocatori restano sempre gli stessi considerando che continueranno a mancare Pogba, Milik e adesso anche lo squalificato Bremer. In attacco, quindi, ci saranno Di Maria e Vlahovic, mentre al centrocampo De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot e Kostic. In difesa certi Danilo, Rugani e Alex Sandro.