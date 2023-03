Ritorno di ottavi di finale di UEFA Champions League e tra le partite più attese spicca Tottenham – Milan di mercoledì 8 marzo 2023 al Tottenahm Hotspur Stadium di Londra. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21:00.

Il Tottenham scenderà in campo dopo una brutta sconfitta subita contro il Wolverhampton in Premier League e sotto di un gol contro i rossoneri. Quest’ultimi, infatti, hanno vinto all’andata grazie al gol di Brahim Diaz, ma al contempo hanno perso contro la Fiorentina in campionato. La partita sarà molto combattuta perché entrambi sperano di qualificarsi per i quarti di finale, considerando anche che il Milan cerca di andare oltre gli ottavi dall’ormai lontano 2011/12 quando poi venne battuto dal Barcellona al Camp Nou.

Dove vedere la partita?

Tottenham – Milan, quindi, si giocherà mercoledì 8 marzo 2023 al Tottenham Hotspur Stadium chiamato anche “Jimmy Greaves Stadium”, di Londra. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00. Il grande match può essere visto su Amazon Prime Video, la piattaforma del colosso dell’e-commerce che anche quest’anno ha acquistato i diritti della miglior partita di ogni mercoledì di Champions League. Si tratta di una trasmissione in esclusiva, quindi non sarà possibile vedere la partita su Sky, NOW o Mediaset Infinity. L’unico modo è abbonarsi ad Amazon Prime Video così da poter vedere il match tramite l’apposita app scaricabile in ogni dispositivo mobile o fisso compatibile (smart tv, smartphone, tablet, PC, console, Amazon Firestick, Google Chromecast e tanti altri ancora).

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Tottenham scenderà in campo con il 3-4-2-1 con Kane punta d’attacco davanti a Son e Richarlison favorito su Kulusevski. Al centrocampo vi saranno Emerson Royal, Skipp, Hojberg e Perisic. In difesa, invece, vi saranno Romero, Sanchez e Lenglet.

Il Milan sfrutterà il medesimo modulo ma con qualche novità. In attacco vi sarà Giroud davanti a Krunic e Leao. Al centrocampo vi saranno Calabria, Tonali, Bennacer e Theo Hernandez. In difesa certi Kalulu, Thiaw e Tomori. Novità in porta perché rientrerà da titolare Maignan.