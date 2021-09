Dove vedere Udinese – Napoli in TV e streaming

Il Napoli si prepara a continuare il suo ottimo inizio di campionato anche nella quarta giornata di Serie A TIM, viste le tre vittorie di fila. Per questo motivo l’appuntamento è fissato per lunedì 20 settembre 2021 alle 20:45 per la sfida contro l’Udinese in casa di quest’ultima, al Dacia Arena di Udine.

Anche l’Udinese ha avuto un buon inizio di stagione con altrettante tre vittore consecutive, quindi la partita sarà tutt’altro che semplice per i partenopei. Quest’ultimi, dopo aver battuto Venezia e Genoa, hanno anche vinto il big match contro la Juventus in casa. La squadra friulana, invece, ha esordito con un pareggio di misura con la Juventus e poi ha riscosso due successi importanti contro Venezia e Spezia.

Dove vedere la partita?

Udinese – Napoli, quindi, si giocherà lunedì 20 settembre 2021 al Dacia Arena di Udine. La partita potrà essere vista su DAZN su ogni dispositivo compatibile quali Smart Tv, PlayStation, Xbox, dispositivi Smart come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick, smartphone e tablet Android o iOS, PC e laptop. La telecronaca, in questo caso, sarà affidata a Pierluigi Pardo insieme al commento tecnico di Dario Marcolin.

La partita sarà visibile anche su Sky grazie alla collaborazione proprio con DAZN che prevede 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva. I canali in cui può essere osservato il match sono Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). In questo caso la telecronaca affidata a Federico Zancan, affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico. In questo caso possono essere sfruttati anche i servizi di streaming Sky Go e la piattaforma on demand NOW.

Probabili formazioni

Luca Gotti, il tecnico dell’Udinese, confermerà sicuramente la squadra che ha battuto lo Spezia. Quindi vedremo Deulofeo e Pussetto in attacco, Walace in centrocampo con Arslan e Pereyra alla trequarti. Molina e Stryger Larsen, invece, saranno gli esterni.

Il nuovo tecnico del Napoli Luciano Spalletti, invece, potrebbe optare per Zielinski sulla trequarti e davanti a lui, centrale, ci sarà sicuramente Oshimhen. Insieme a quest’ultimo potrebbero esserci anche Politano e Insigne. Confermato, invece, Anguissa con Manolas al fianco di Koulibaly e Mario Rui a sinistra.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Larsen; Deulofeu, Pussetto

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

