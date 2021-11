Dove vedere Venezia – Inter in TV e streaming

Venezia – Inter si giocherà il 27 novembre 2021 alle ore 20:45, anticipo serale del sabato di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport (251 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (202 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. Altra opzione, è quella dell’utilizzo del TIMVISION BOX. Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani si occuperanno rispettivamente di telecronaca e commento tecnico su Sky, mentre su DAZN saranno Dario Mastroianni e Francesco Guidolin.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Paolo Zanetti sicuramente si presenterà con un consolidato 4-3-3 con Aramu, Okereke e Johnsen in attacco, Ampadu, Vacca e Busio al centrocampo e Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni e Haps in difesa.

Simone Inzaghi, invece, sicuramente utilizzerà l’ormai onnipresente 3-5-2 con Dzecko e Lautaro in attacco, Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu e Dimarco al centrocampo e Skriniar, il ritrovato Ranocchia e Bastoni in difesa.