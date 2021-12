Dove vedere Venezia – Juventus in TV e streaming

Dopo l’importantissima vittoria in UEFA Champions League, la Juventus si prepara per la diciassettesima giornata di Serie A TIM contro il Venezia. Venezia – Juventus si giocherà sabato 11 dicembre 2021 allo stadio ‘Pier Luigi Penzo’ con il calcio d’inizio che sarà alle ore 18:00.

La squadra di Paolo Zanetti è, purtroppo, reduce da tre sconfitte consecutive con l’ultima davvero assurda perché dopo essere avanti di tre reti contro il Verona, nel secondo tempo ha perso per il risultato di 4 a 3. In totale la squadra veneta ha comunque accumulato 15 punti che sono un buon risultato per una neo-promossa. La Juventus di Massimiliano Allegri, invece, è reduce di tre vittorie consecutive in campionato oltre alla suddetta importante vittoria in Champions che ha permesso alla squadra di Allegri di passare agli ottavi di finale da primi del girone.

Dove vedere le partite?

Venezia – Juventus si giocherà sabato 11 dicembre 2021 allo stadio ‘Pier Luigi Penzo’ e il calcio d’inizio verrà dato alle ore 18:00. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca della sfida è affidata Pierluigi Pardo e Marco Parolo per il commento tecnico.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Venezia sicuramente si presenterà con un 4-3-3 con Aramu, Henry e Johnsen in attacco, Crnigoj, Vacca e Ampadu al centrocampo e Mazzocchi, Caldara e Svoboda in difesa.

La Juventus, invece, potrebbe tornare al 4-2-3-1 con Morata unica punta d’attacco davanti a Cuadrado, Dybala e Bernardeschi. Al centrocampo spazio per Locatelli e Rabiot mentre in difesa sicuramente vi saranno De Sciglio, Bonucci, De Ligt e Pellegrini.