Arriva la trentatreesima giornata di Serie A TIM e tra le partite più attese spicca Verona – Inter di mercoledì 3 maggio 2023 allo stadio Bentegodi di Verona. Il calcio d’inizio è atteso per le ore 21:00.

L’Inter si presenterà a Verona alla ricerca di tre punti utili per proseguire la sua permanenza in zona Champions dopo la pesante vittoria contro la Lazio dell’ultima giornata. La prossima UEFA Champions League è solo uno dei tanti obiettivi importanti di quest’anno dei nerazzurri che sono ancora in corsa per la Champions attuale e per la Coppa Italia. Il Verona, invece, è ancora in lotta per non retrocedere essendo a pari punti con lo Spezia quart’ultimo in classifica.

Dove vedere la partita?

Verona – Inter, quindi, si giocherà mercoledì 3 maggio 2023 allo stadio Bentegodi di Verona con il calcio d’inizio fissato per le ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Verona scenderà in campo con il 3-4-2-1 con Djuric unica punta d’attacco davanti a Kallon e Verdi. Al centrocampo invece vi saranno Faraoni, Tameze, Abildgaard e Lazovic mentre in difesa ci saranno Magnani, Hien e Dawidowicz.

L’Inter sfrutterà il consueto 3-5-2 con i soli dubbi in attacco tra Lautaro e Dzeko con la possibilità di vedere Lukaku e Correa e al centrocampo con Dumfries, Barella, Brozovic e Dimarco insieme a uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan. In difesa, invece, ci saranno Darmian e Bastoni con De Vrij che scalpita per un ruolo di titolare visto che Acerbi è diffidato.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Lazovic; Kallon, Verdi; Djuric

Come vedere Verona – Inter se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di DAZN, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.