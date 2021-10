Dove vedere Verona – Juventus in TV e streaming

La Serie A TIM, dopo qualche giorno di pausa, riprende subito con la sua undicesima giornata che inizierà alle ore 18 con Verona – Juventus che si giocherà sabato 30 ottobre al Marcantonio Bentegodi di Verona.

La Juventus viene da una brutta sconfitta contro il Sassuolo, mentre la squadra allenata dall’ex Igor Tudor ha guadagnato un punto prezioso contro l’Udinese. Un dato curioso è che la vittoria al Bentegodi da parte dei bianconeri manca dal 30 dicembre 2017: nei due successivi incontri sono arrivati un successo del Verona (2-1) e un pareggio (1-1).

Dove vedere la partita?

Verona – Juventus si disputerà sabato 30 ottobre 2021 allo stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ di Verona alle ore 18. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. Relativamente alla diretta streaming di Juventus-Sassuolo, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi con il commento tecnico di Dario Marcolin. Stefano Borghi effettuerà la telecronaca con Dario Marcolin in veste di commentatore tecnico.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Tudor si affiderà al modulo 3-4-2-1 con Simeone unica punta d’attacco supportato da Barak e Craprari sulla trequarti. Ilic titolare al centrocampo con Veloso che dovrebbe tornare insieme a Faraoni e Lazovic sulle fasce. Günter tra Dawidowicz e Ceccherini in difesa davanti a Montipò.

Bianconeri con il classico 4-4-2 con Dybala e Chiesa come punte d’attacco. Bentancur e Locatelli in mediana, Cuadrado e McKennie sugli esterni e Bonucci, De Ligt, Danilo e Alex Sandro in difesa.