Ritorna la Serie A TIM 2022/23 e tra le partite più attese della decima giornata spicca indubbiamente Verona – Milan di domenica 16 ottobre 2022 allo Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d’inizio del match è atteso alle ore 20:45.

Il Verona, dopo aver esonerato Cioffi, ha cambiato allenatore affidando la panchina a Salvatore Bocchetti e spera di invertire il trend negativo che li ha portati ad essere terzultimi in classifica con appena 5 punti. Il Milan di Stefano Pioli viene da una brutta sconfitta in Champions League, ma in campionato stanno avendo ottimi risultati che li pone in quinta posizione a quota 20 punti. Entrambe le squadre cercheranno i 3 punti preziosi, ricordando comunque che in 30 scontri precedenti, i rossoneri hanno vinto 12 volte, 10 volte i veneti e 8 pareggi.

Dove vedere la partita?

Verona – Milan, quindi, si disputerà la sera di domenica 16 ottobre 2022 allo Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona con il fischio d’inizio previsto alle ore 20:45. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’, inoltre, il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con Marco Parolo al commento tecnico.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Verona si presenterà in campo con un 3-4-2-1 con Henry unica punta d’attacco davanti a Verdi e Hrustic. Al centrocampo vi saranno Deapoli, Tameze, Miguel Veloso e Doig mentre in difesa spazio per Hien, Gunter e Cabal.

Il Milan, invece, dovrà ancora fare i conti con numerosi infortuni. Il modulo sarà un 4-2-3-1 con Rebic punta d’attacco davanti a Messias, Brahim Diaz e Rafael Leao. Al centrocampo non mancheranno gli onnipresenti Bennacer e Tonali, mentre in difesa scelte quasi obbligate per Kalulu, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Cabal; Depaoli, Tameze, Miguel Veloso, Doig; Verdi, Hrustic; Henry

Come vedere Verona – Milan se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di DAZN, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.