Siamo giunti alla 36esima giornata di Serie A TIM e questo significa che mancano solo altre due giornate alla fine del campionato. Pertanto, tra le partite più attese della settimana, c’è senz’altro Verona – Milan di domenica 8 maggio 2022 allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona con il calcio d’inizio che sarà alle 20:45.

Il Milan si troverà in casa del Verona per cercare di consolidare la sua prima posizione con la conseguente possibilità di vincere l’ambito scudetto dopo ben 11 anni di distanza. Gli uomini di Stefano Pioli stanno vivendo un grandioso momento di forma con ben tre vittorie consecutive con Genoa, Lazio e Fiorentina. La sfida contro il Verona, tuttavia, sarà tutt’altro che semplice dato che anche gli uomini di Igor Tudor hanno vinto due delle ultime tre partite pareggiando solo contro la Sampdoria.

Dove vedere la partita?

Verona – Milan, quindi, si giocherà domenica 8 maggio 2022 allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona con il calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà a cura di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Verona dovrebbe presentarsi in campo con il modulo 3-4-2-1 con Simeone unica punta d’attacco davanti a Barak e Caprari, mentre al centrocampo dovrebbero esserci Faraoni, Ilic, Tameze e Lazovic. In difesa spazio per Ceccherini, Günter e Casale.

Il Milan, invece, sfrutterà il consueto modulo 4-2-3-1 con Giroud punta d’attacco davanti a Messias, Kessié e Leao. Al centrocampo ormai certi Tonali e Bennacer mentre in difesa vi saranno Calabria, Kalulu, Tomori e Hernandez.