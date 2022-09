Ritorna la UEFA Champions League e tra le partite più attese spicca certamente Inter – Viktoria Plzen del secondo turno del Gruppo C. La partita si giocherà martedì 13 settembre 2022 allo Doosan Arena di Plzen con il fischio d’inizio della gara fissato per le ore 18:45.

L’Inter deve necessariamente vincere se vuole continuare il sogno europeo dopo aver perso la prima partita contro il Bayern Monaco e dopo che il Barcellona ha sconfitto proprio il Viktoria Plzen con l’incredibile risultato di 5-1. Sia i nerazzurri che i cechi sono a quota zero punti, pertanto la vittoria sarà una priorità anche per quest’ultimi. La sfida tra Inter e Viktoria Plzen è, inoltre, un inedito per la Champions League: le due squadre, infatti, non si sono mai incontrate prima d’ora. Sarà, quindi, una sfida al cardiopalma alla ricerca di tre preziosi punti e un sigillo nella storia degli incontri.

Dove vedere la partita?

Viktoria Plzen – Inter si giocherà martedì 13 settembre 2022 allo Doosan Arena di Plzen con il fischio d’inizio fissato per le ore 18:45. La partita potrà essere vista sia su Sky che su Mediaset Infinity+. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite) o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, la disponibilità è solo in streaming collegandosi sempre sui sopracitati dispositivi che presentano l’applicazione.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Viktoria Plzen si presenterà in campo con il modulo 4-2-3-1 con Chory punta d’attacco davanti a Kopic, Sykora e Mosquera. Al centrocampo spazio per Kalvach e Bucha mentre in difesa quasi certi Havel, Hejda, Pernica e Jemelka.

L’Inter, invece, conferma il suo canonico 3-5-2 con Lautaro Martinez e Dzeko in attacco, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu (o Mkhitaryan) e Gosens al centrocampo. In difesa dovrebbero essere certi D’Ambrosio, Skriniar e Bastoni, mentre in difesa continua il dubbio tra Onana e Handanovic.