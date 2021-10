Dove vedere Zenit – Juventus in TV e streaming

La UEFA Champions League ritorna in grande stile con una partita davvero importante che si giocherà mercoledì 20 ottobre 2021 alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. Stiamo parlando di Zenit – Juventus, l’ultima partita della prima fase dei gironi.

I bianconeri allenati da Massimiliano Allegri sono in prima posizione nel Gruppo H grazie alle due vittorie consecutive nelle loro prime due partite. Lo Zenit, invece, è a soli 3 punti grazie a una vittoria e a una sconfitta nelle prime due partite. Entrambe, ovviamente, cercheranno assolutamente la vittoria per proseguire il torneo calcistico più importante d’Europa.

Dove vedere la partita?

Zenit – Juventus, quindi, si disputerà mercoledì 20 ottobre 2021 alla Gazprom Arenadi San Pietroburgo alle ore 21,00. La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video ed è visibile tramite le smart tv compatibili con l’apposita app o, in alternativa, su ogni tipologia di televisore collegandolo a una console (PlayStation o Xbox) o ancora dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick, tablet, PC, notebook e smartphone. Sarà Sandro Piccinini a curare la telecronaca di Zenit-Juventus, mentre il commento tecnico sarà di Massimo Ambrosini.

Possibili formazioni

Per quanto riguarda le formazioni, l’allenatore dello Zenit dovrebbe affidarsi a un sicuro 3-4-2-1 nel quale Barrios, Chistyakov e Rakitskiy andranno a completare la difesa davanti al portiere Kritsyuk. Sutormin e Santos controlleranno diligentemente gli esterni, mentre in attacco Azmoun avrà da punta centrale supportato da Malcom e Claudinho.

Massimiliano Allegri, invece, dovrà fare i conti con gli onnipresenti dubbi soprattutto in attacco legati alle condizioni di alcuni tra i suoi giocatori. Le uniche certezze sono il modulo 4-4-2 e la difesa con il quartetto che sarà composto da Chiellini al fianco di Bonucci, De Light e Alex Sandro, mentre in mediana dovrebbe toccare alla coppia Bentancur e Locatelli. In avanti potrebbe toccare a Chiesa e Kean.