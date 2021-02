Dr Stone, in arrivo la Figuarts Zero di Senku Ishigami

Tamashii Nations annuncia la prima figure per la loro linea Figuarts Zero di Senku Ishigami, protagonista della nuova serie Dr Stone. La linea Figuarts Zero propone statue dettagliatissime di personaggi tratti da manga e anime in pose molto dinamiche e con l’aggiunta di effetti scenici che abbelliscono le statiche.

La statua di Senku Ishigami sarà alta circa 29 cm, ricca di incredibili dettagli e vede il protagonista in piedi mentre sta su delle roccie e alza la sua bandiera, mentre del fumo azzurro si sta propagando alle sue spalle. La figure sarà realizzata con estrema cura da parte dell’azienda nipponica, sia in termini di scultura e pittura, al pari delle bellissime uscite della linea Figuarts Zero. Già alla prima occhiata possiamo vedere che il protagonista indosserà abiti di pelli animali e avrà uno sguardo fiero e sicuro di sé.

Dr Stone è un manga scritto da Riichirō Inagaki e disegnato da Boichi dal 2017. La storia è ambientata nel 5739 ambientata in un mondo immaginario dove da 3.700 anni l’intera umanità si ritrova tramutata in pietra a causa di una misteriosa catastrofe. Un giorno un ragazzo di nome Taiju Oki riesce incompresibilmente a risvegliarsi, trovandosi davanti una realtà totalmente diversa da quanto ricordava, dove la natura ha ripreso il dominio sulla civiltà umana. Poco dopo il suo risveglio Taijo Oki ritrova il suo vecchio amico Senku, un geniale e giovane scienziato, anche lui risvegliatosi qualche mese prima.

Senku Ishigami tratto da Dr Stone avrà un costo di 54.90 Euro e al momento è già in preordine, con uscita fissata per il mese di Luglio 2021 in Giappone e a Settembre in Italia grazie al distributore ufficiale Italiano Cosmic Group.