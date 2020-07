Dr. Stone – trailer e mese di uscita della Stagione 2

In concomitanza con l’uscita del 16° tankobon del manga sceneggiato da Riichiro Inagaki (Eyeshield 21) e illustrato da Boichi (Sun Ken Rock) in Giappone, è stato annunciato che la Stagione 2 dell’anime di Dr. Stone partirà il prossimo gennaio e si intitolerà Dr. Stone: Stone Wars.

Dopo poche ore il sito web ufficiale della serie ha pubblicato il primissimo trailer, eccovelo:

Oltre al trailer è stata pubblicata anche una key visual:

La prima stagione di Dr. Stone è visibile in Italia, in streaming legale e sottotitolata, su Crunchyroll.

In Giappone Dr. Stone è pubblicato da Shueisha sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump dal marzo del 2017 e conta al momento 16 volumi; in Italia è in corso per Edizioni Star Comics con 11 volumi usciti finora.

Eccovi una breve sinossi:

Basata sul manga attualmente pubblicato su Shonen Jump, la serie segue Senku, con la sua mente scientifica, e il suo amico Taiju al loro risveglio dopo millenni dalla fine della civiltà umana. Lentamente scoprono che quasi tutta la razza umana è rimasta bloccata sotto forma di statue e loro è il compito di salvare la popolazione mondiale e ricostruire la società dalle sue basi. Attraverso la scienza e l’indomito spirito umano, Senku tenta di accendere il fuoco interiore di tutti i superstiti e di spingerli oltre i loro limiti per ricostruire l’intero mondo. Ogni umano ha il potenziale di cambiare in piccola parte il mondo e insieme, uniti sotto la bandiera del progresso scientifico, l’umanità può riscrivere il proprio destino.

l 28 ottobre Shueisha ha pubbliato lo spin-off manga ispirato al manga intitolato “Dr. Stone reboot: Byakuya” concludendosi con 9 capitoli totali. Il manga è stato scritto e disegnato da Boichi e lo sceneggiatore Inagaki si è occupato di supervisionare i dialoghi e delle reazioni dei personaggi. La storia dello spin-off ha narrato le vicende del padre del protagonista Senku, Byakuya Ishigami.