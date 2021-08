Dracula: Nicholas Hoult protagonista dello spinoff Renfield

Meno di una settimana dopo aver ottenuto un ruolo da protagonista in The Menu di Searchlight, Nicholas Hoult, secondo le fonti di Deadline, avrà un ruolo anche in Renfield di Universal Pictures, un monster movie incentrato sullo scagnozzo di Dracula (potete acquistare la vostra copia del romanzo originale di Bram Stoker Dracula qui su Amazon). Chris McKay, il regista di La Guerra di Domani (disponibile su Amazon Prime Video), dirigerà anche Renfield, che si basa su una trama originale di Robert Kirkman, mentre Ryan Ridley ne ha scritto la sceneggiatura. Hoult è un volto familiare per gli appassionati del Marvel Cinematic Universe, che lo hanno già visto interpretare Bestia:

La partner di produzione di McKay, Samantha Nisenboim, si unirà al progetto come produttrice esecutiva. Il film sarà prodotto dal team cinematografico di Skybound Entertainment, tra cui Kirkman, David Alpert, Bryan Furst e Sean Furst.

Chi è Renfield?

Nel romanzo originale di Dracula, R.M. Renfield era un paziente in un manicomio, ma in realtà è un servitore di Dracula. I dettagli della trama del film non sono stati annunciati, ma si ritiene che il film potrebbe essere ambientato nei giorni nostri.

Universal Pictures è al lavoro su diversi monster movies tra cui Wolfman con Ryan Gosling e un film su Van Helsing che sarà prodotto da James Wan, oltre a Renfield. Sebbene il personaggio non sia fra i più iconici del genere, gli addetti ai lavori affermano che il mix di umorismo e azione della storia è qualcosa che lo studio stava cercando.

Oltre al già citato The Menu, Hoult sarà protagonista della seconda stagione della serie comica di Tony McNamara, nominata ai Golden Globe e ai SAG, The Great, di cui sarà anche produttore esecutivo. Lo stesso Hoult ha ricevuto nomination ai Golden Globe, SAG e Critics Choice per la prima stagione della serie Hulu, prodotta da Civic Center Media in affiliazione con MRC Television, e dopo il successo della prima stagione Hoult ha firmato un accordo con MRC Television .

Hoult è anche fra gli interpreti di Quelli che mi vogliono morto di Taylor Sheridan al fianco di Angelina Jolie. Il film, insieme ad altri, sarà disponibile come premiere su Infinity+. I suoi crediti cinematografici e televisivi includono inoltre, tra gli altri, La Favorita di McNamara, il franchise di X-Men e Mad Max: Fury Road.