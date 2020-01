Gli “imperdibili” accessori e gadget a tema Dragon Ball

In tempo del ritorno di Goku e dei Super Sayan con l’arrivo su console di Dragon Ball Z: Kakarot, non c’è momento migliore per andare a rispolverare un po’ di accessori, oggetti da collezione e tanto altro per la vostra casa. Vi lasciamo allora a una lunga selezione di oggettistica interessante da scoprire come idea regalo per sé e per i fan della saga! Avanti tutta con i Dragon Ball Gadget!”

1. Accessori per feste di compleanno a tema

Non solo per i più piccoli, ma anche per gli appassionati in generale della saga: parliamo degli accessori per decorare la propria casa, o il luogo di un evento, a tema Dragon Ball, grazie all’uso di bicchieri, piatti e addobbi tutti realizzati con la rappresentazione di Goku e Vegeta tratti da Dragon Ball Z!

2. Monopoly Dragon Ball Z



Appassionati di Super Sayan, ma anche di giochi in scatola? Niente di meglio di una serata tra amici alle prese con le sfide a cui vi sottopone Monopoly Dragon Ball Z, il gioco in scatola più famoso al mondo declinato in una versione dedicata alla saga.

3. Copripiumone da letto

Il freddo si fa ancora sentire, le temperature notturne sono rigide; tutto volge a favore di un bell’acquisto per la vostra camera da letto a tema Dragon Ball, grazie all’acquisto di un copripiumone con la stampa delle immagini dei vostri supereroi preferiti a tema Dragon Ball Z!

4. Serie DVD Completa Dragon Ball Z

Chi ha detto che i DVD sono vetusti e ormai in disuso? Niente affatto, anzi questi vi permettono di recuperare l’intera serie Dragon Ball Z, proprio dall’inizio alla fine, grazie a questa raccolta completa che sarà sicuramente apprezzata dagli estimatori della serie e dai collezionisti dal gusto ricercato!

5. Sfere da collezione e action figures

Eccole qui, le immancabili statuine da collezione e gli accessori più ambiti e ricercati da qualsiasi amante della serie di Goku e compagnia: le action figures a tema e tutte le sette sfere del drago! Impossibile non proporre alcuni esempi di action figure dedicate al protagonista principale e in diverse versioni, tutte da collezionare!

6. Lampada luminosa Goku

Impossibile non proporvi anche un accessorio immancabile nelle vostre case, da posare su una scrivania o accanto al letto: la lampada di Goku con la sfera luminosa per dare un tocco originale a una action figure che si tramuta così in elemento di arredo imperdibile per i fan della saga.

7. Tazza cambia colore con calore

Un altro accessorio di tendenza e di moda negli ultimi tempi è proprio la tazza che cambia colore e decorazione grazie al calore della bevanda al suo interno: in questo caso, l’energia di Goku si irradia sempre di più con l’aumento del calore, colorando la tazza dal fondo scuro.

8. Salvadanaio a tema

Tra tutti questi acquisti, cosa ne sarà dei vostri risparmi? Non temete, saranno al sicuro solo se verranno riposti all’interno di uno di questi salvadanai ritraenti Son Goku o Grande Tartaruga, due dei principali e iconici protagonisti della saga, all’interno dei quali potrete riporre il denaro e tenerlo al sicuro da mani leste!

9. Cover Dual Shock PS4

Non poteva chiaramente mancare uno degli accessori classici per tutti i gamer che ci stanno leggendo: la cover a tema Dragon Ball per il vostro controller PS4, in gomma colorata in giallo e arancio proprio come i temi cromatici ricorrenti della saga!

10. Pannello da parete

Arriviamo alle decorazioni più cool e pregiate, come questo quadro a pannello da parete per dare al vostro ambiente domestico un tocco sia elegante, grazie allo stile orientale dei disegni, sia nerd per via del tema principale della rappresentazione. Un accessorio davvero meritevole e di pregio, curato nei dettagli e nella pittura.

11. Collana con ciondolo sfera

Infine non poteva mancare un bijou selezionato anche per tutti i fan e le fan che apprezzano la bigiotteria a tema nerd: ecco la nostra proposta di ciondolo con la sfera del drago, in cristallo acrilico, la quale presenta quattro stelle e dalla catena lunga circa 50 cm.