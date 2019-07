Dragon Ball: al Comic-Con verrà lanciata una KameHameHa da Guinness World Record!

Al San Diego Comic-Con per celebrare l'anniversario dei 30 anni di Dragon Ball Z, si proverà ad entrare nel Guinness World Record con la KameHameHa più grande del mondo!

Nutri un amore incondizionato per Dragon Ball e stai cercando di entrare nel Guinness World Record? Allora sappi che Toei Animation ha bisogno di te per creare la KameHameHa più grande del mondo.

Save the date: mercoledì 17 luglio alle 15:30 (ora locale) al San Diego Comic-Con, Toei Animation punta a radunare il maggior numero di fan di Dragon Ball al mondo per lanciare la KameHameHa, la celebre mossa del protagonista della serie, Son Goku, ed entrare nel Guinness dei primati.

La KameHameHa (meglio conosciuta nell’adattamento italiano come Onda Energetica) è la tecnica speciale più conosciuta e celebre dell’opera di Akira Toriyama. Il suo primo utilizzo risale alla prima serie animata, ed il suo inventore è il Maestro Muten, che ha impiegato ben cinquant’anni per perfezionare l’incredibile onda distruttiva della Scuola dell’Eremita della Tartaruga. La nuova generazione di combattenti però si dimostrerà più abile di lui, infatti dapprima Goku e successivamente anche Yamcha e Crilin sapranno padroneggiarla in giovane età.

L’evento nasce per celebrare l’anniversario dei 30 anni di Dragon Ball Z, e vanterà tra gli ospiti in un panel dedicato all’evento, Sean Schemmel e Christopher Sabat, voci anglofone di Goku e Vegeta. Schemmel guiderà l’iconico urlo: “Ka… me… Ha… me… HA!” ai microfoni, sperando che il pubblico abbia un’aura sufficientemente grande per riuscire nell’impresa senza precedenti. I fan si augurano anche che al termine del panel e per festeggiare la (possibile) Onda Energetica da record, Toei Animation possa presentare una nuova stagione di Dragon Ball Super, complici il successo al box office del film Dragon Ball Super: Broly e l’imminente anniversario dei 35 anni del manga originale.

Nei primi mesi del 2020 per celebrare il traguardo della serie animata di Dragon Ball Z verrà pubblicato anche un videogioco per PS4, Xbox One e PC intitolato Dragon Ball Z: Kakarot. Nel titolo, un Action-RPG open world, rivivremo la storia della serie dal punto di vista di Goku, approfondendo anche alcuni momenti bui mai raccontati prima dall’autore della serie.