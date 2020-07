Dragon Ball, annunciate le nuove edizioni speciali di Tamashii Nations

Nonostante il periodo difficile per le varie fiere ed eventi del settore collezionistico l’azienda Giapponese Tamashii Nations anche per quest’anno ha voluto annunciare le sue edizioni speciali per la linea Dragon Ball, Event Exclusive Color Edition, per l’anno 2020. Tenetevi forte perché questa volta sono davvero tante e solamente due sono dei recolor di prodotti già usciti.

Son Goku Ultra Instinct Sign – S.H.Figuarts EECE

Questa nuova S.H.Figuarts, sarà completamente articolata e ritrae la versione mai realizzata fino ad oggi di Son Goku nella sua versione Ultra Istinto incompleto tratto dalla saga del Torneo del Potere di Dragon Ball Super. Prezzo 60,00$

Android 17 – S.H.Figuarts EECE

Anche se non si tratta di un recolor questa figure è la seconda versione realizzata per il personaggio che viene finalmente aggiornato nelle giunture e snodi al pari delle ultime uscite. Prezzo 50,00$

Android 18 – S.H.Figuarts EECE

Come per il fratello, Android 17, anche per Android 18 (conosciuta anche come C-18) non si tratta di un vero e proprio recolor ma di una nuova edizione aggiornata e da tempo richiesta dai collezionisti. Oltre alla capigliatura normale ci sarà anche una versione alternativa che ne simula il movimento. Prezzo 50,00$

Vegito SSGSS – Figuarts Zero EECE

E’ la prima delle due statue di questa ondata di edizioni limitate e ritrae la fusione tra Goku e Vegeta, ottenuta con i potara in Dragon Ball Super, in modalità Super Saiyan God Super Saiyan. Grandissimi dettagli e posa super dinamica per una statica che non ha nulla da invidiare alle cugine articolate. Prezzo 70,00$

Super Saiyan Broly – Figuarts Zero EECE

Seconda delle due statue proposte per quest’anno e ritrae Broly tratto dal lungometraggio OAV “Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della leggenda” del 1993. Anche in questo caso si tratta di una versione ricolorata di quella già rilasciata qualche mese fa e ritrae con grandi dettagli ed effetti simil diorama il temibile guerriero Saiyan. Prezzo 90,00$

Dragon Ball Stage – EECE

Ultimi ma non meno importanti sono i nuovi Dragon Ball Stage. In precedenza erano usciti solamente per un evento di Hong Kong e finalmente con questa nuova edizione saranno disponibili per tutto il mondo. Cosa hanno di particolare? Sono sette e ogni basetta ha la forma di una delle sfere del drago con relative stelline. Indispensabili per le figure!

Non sappiamo ancora in quale occasione verranno rilasciate le figure o se saranno importate regolarmente dal distributore italiano (noi speriamo di si) in ogni caso terremo aggiornato l’articolo per eventuali aggiornamenti.