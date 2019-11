Dragon Ball di Banpresto tutte le novità di Lucca Comics & Games

Tantissime statue presentate da Banpresto per la linea di Dragon Ball che abbiamo trovato allo stand Bandai a Lucca.

Tra le tantissime novità che troviamo in questa edizione di Lucca Comics & Games 2019 nello stand di Banpresto troviamo la linea dedicata alle statue di Dragon Ball, una serie molto amata dai fan di tutto il mondo sopratutto in Italia. Ecco una galleria fotografica di tutto quello che è stato esposto su Son Goku e la sua allegra compagnia:

Vegeta

Vegeta, il principe dei Saiyan è il rivale eterno di Son Goku. Arrivato sul pianeta terra per distruggerla finirà per innamorarsi di Bulma ed avere persino un bambino di nome Trunks che tutti noi ben conosciamo. La statua che lo rappresenta è espirata alla saga di Majin Bu. Se ti piace questo prodotto puoi acquistarlo a questo link.

Vegeta Super Saiyan 4

Nuova statica di Vegeta questa volta ispirata alla serie di Dragon Ball GT, dove il principe dei Saiyan riesce a raggiungere il 4 livello di Super Saiyan. Se ti piace questo prodotto puoi acquistarlo a questo link.

Son Goku Super Saiyan 4

Son Goku il protagonista assoluto di Dragon Ball non ha bisogno di presentazioni, anche questa statua come la precedente è ispirata alla serie GT dove vediamo Goku raggiungere per la prima volta lo stadio di Super Saiyan 4. Se ti piace questo prodotto puoi acquistarlo a questo link.

Gogeta Super Saiyan 4

Tramite una tecnica di fusione Goku e Vegeta si fondono dando vita a questo incredibile guerriero Saiyan. Se ti piace questo prodotto puoi acquistarlo a questo link.

C-18

C-18 compare per la prima volta in Dragon Ball Z, durante la saga di Cell. La ragazza è per metà umana e per metà cyborg, arriva principalmente come antagonista salvo poi redimersi e sposando Crilin diventando un alleato dei nostri eroi.

C-17

C-17 è il fratello gemello di C-18, vengono trasformati in Cyborg dal Dr Gelo per uccidere Son Goku. Anche C-17 dopo la sconfitta di Cell diventerà un prezioso alleato di Goku nelle fasi successive della storia. Se ti piace questo prodotto puoi acquistarlo a questo link.

Son Goku God

Una nuova trasformazione Saiyan di Goku ovvero il Super Saiyan God, i capelli non diventano più biondi ma di un colore rossastro. Se ti piace questo prodotto puoi acquistarlo a questo link.

Son Goku Ultra Instinct – Sign –

Questa nuova statua fa vedere Goku in una posa da combattimento durante il Torneo del Potere in Dragon Ball Super. Se ti piace questo prodotto puoi acquistarlo a questo link.

Black Goku Super Saiyan Rosè

Balck Goku è uno degli antagonisti principali della saga di Dragon Ball Super, in questa statica lo vediamo in una posa action durante un’attacco trasformato in Super Saiyan. Se ti piace questo prodotto puoi acquistarlo a questo link.

Piccolo

Piccolo meglio conosciuto come Junior nell’adattamento in Italiano è uno dei protagonisti principali di Dragon Ball. Arriva per vendicare la morte del padre ma finendo anche lui per redimersi e diventare uno dei più preziosi alleati di Goku.

Gogeta Super Saiyan

Questa statua di Gogeta è ispirata al film di Dragon Ball Super: Broly. Il personaggio è la fusione tra Goku e Vegeta.

Son Goku God

Un nuova statua in una posa diversa dalla precedente di Son Goku in versione God

Black Goku

Ritroviamo di nuovo il personaggio di Black Goku ma questa volta nella sua forma normale in una posa statica.

Broly Super Saiyan

Broly è l’antagonista principale del nuovo film, lo vediamo in una posa action trasformato in Super Saiyan.