Dragon Ball: Disney interessata ad un nuovo live action?

Dragon Ball è stato un appuntamento fisso soprattutto per coloro nati agli inizi degli anni 90, diventando un vero e proprio mito. Qualche anno fa, la 20th Century Fox ha realizzato un live action disastroso sia per i fan più accaniti, sia per i critici cinematografici intitolato Dragon Ball Evolution. Hollywood, però, sembra non aver imparato la lezione.

Esiste un’indiscrezione, riportata dal sito We Got This Covered, secondo cui sembra essere in cantiere un altro film di Dragon Ball, prodotto da Disney e con presumibilmente un cast interamente asiatico. Nonostante la garanzia della compagnia di Burbank e di attori più fedeli all’originale, i fan non sembrano comunque entusiasti dell’idea.

Here comes another bad Dragon Ball Evolution pic.twitter.com/ibtcYd2VAi — Trunks (Future) (@TitanCrab117) November 14, 2019

Al momento, non sembrano esserci piani ufficiali per la realizzazione del progetto, ma gli esempi negativi di anime giapponesi trasposti in live action sono diversi: basti pensare al recente Death Note di Netflix per rendersi conto che non è una cosa così semplice da fare.

Del resto, Dragon Ball è uno dei venti migliori franchise mediatici di maggior incasso di tutti i tempi, avendo guadagnato oltre 20 miliardi di dollari totali rispetto allo scorso anno. Mentre al momento non è noto se il film sarà basato sullo show originale o sulla serie Dragon Ball Z, è probabile che attiri comunque una folla enorme. Un adattamento live-action, se eseguito correttamente, sarebbe sicuramente un altro enorme successo per la Disney, ma resta da vedere se riusciranno a non ripetere il disastroso Dragon Ball Evolution.

“Sapevo che alla fine sarebbe arrivato questo giorno. Dragonball Evolution ha segnato un punto creativo molto doloroso nella mia vita. Avere qualcosa con il mio nome sopra in quanto sceneggiatore e essere così insultato a livello globale è sconvolgente. Ricevere messaggi di odio da tutto il mondo è straziante. Ho passato così tanti anni a cercare di deviare la colpa, ma alla fine tutto si riduce alla parola scritta sulla pagina e mi assumo la piena responsabilità di quella che è stata una tale delusione per così tanti fan. Ho fatto il meglio che potevo, ma alla fine ho lasciato cadere la sfera del drago“, così disse qualche anno dopo l’uscita del film lo sceneggiatore di Dragon Ball Evolution Ben Ramsey. “A tutti i fan di Dragon Ball là fuori, mi scuso sinceramente. Spero di poterlo fare creando qualcosa di veramente bello e divertente che vi piacerà e che è anche qualcosa di cui sono appassionato. Questo è l’unico lavoro che faccio adesso.”