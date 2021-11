Dragon Ball Event Exclusive 2021: Recensione e Info su dove trovarle

Come da tradizione, anche quest’anno, il produttore nipponico di action figure, Tamashii Nations, del gruppo Bandai, ha annunciato le Event Exclusive 2021 di Dragon Ball per la linea S.H.Figuarts. Dopo aver attraversato il globo attraverso varie manifestazioni (più o meno in presenza) giungono infine anche in Italia poco dopo l’edizione di Lucca Comics 2021. Le quattro figure con colorazione speciale, che vi mostreremo in anteprima, saranno disponibili solamente sul sito del distributore Cosmic Group allestito per l’occasione come già è stato fatto per le precedenti edizioni 2020.

Event Exclusive 2021 – I personaggi

I personaggi scelti per questa edizione, in tutto quattro, sono tratti in gran parte dalla saga di Dragon Ball Super e solamente uno arriva da Dragon Ball Z. Il trio principale, che pare comporre un gruppetto a se è composto da Goku Super Saiyan God, Beerus e Whis mentre l’outsider di Dragon Ball Z è il Saiyan Nappa, la spalla di Vegeta durante l’assalto al pianeta Terra. Dragon Ball Super è l’ultima di tante serie animate che riguardano il mondo creato da Akira Toriyama e trattano le avventure di Goku e compagni poco tempo dopo la saga di Majin Bu riscrivendo il parte il finale della saga. Goku deve affrontare sempre più forti e terribili minacce provenienti dagli angoli più remoti dell’universo…e degli universi, incontrando sul suo cammino nuove divinità ed entità supreme che lo porteranno anche a scoprire nuove e potentissime trasformazioni. Beerus, Dio della Distruzione dell’Universo 7 (quello a cui appartiene Goku) e Whis il suo fidato assistente insegneranno al Saiyan a raggiungere lo stadio di Super Saiyan God, che consiste nel raggiungimento del potere divino ed è riconoscibile nel nostro eroe grazie ai capelli che assumono un color cremisi.

Event Exclusive 2021 – Le Confezioni

A differenza delle edizioni regolari dei relativi prodotti appartenenti alla linea S.H.Figuarts di Dragon Ball le confezioni delle Event Exclusive Color Edition sono realizzate con un cartoncino di colorazione nera (e non bianca) con le sagome dei personaggi disegnati in bicromia con l’utilizzo di tinte molto accese. Con Goku vediamo una colorazione rossastra, per Beerus il blu, per Whis il magenta e per Nappa un ocra. Apparentemente Nappa è l’unico a non avere un’attinenza diretta con questa colorazione mentre per gli altri tre è un palese richiamo ad un elemento del vestiario o del corpo. Sulla parte principale oltre ad una parte in plastica che lascia intravedere il contenuto e gli accessori vi sono anche i loghi delle aziende e il nome ufficiale del prodotto che come da tradizione è scritto lateralmente sulla parte sinistra. Il retro della scatola riporta alcune delle foto ufficiali che ci permettono di intuire il potenziale del prodotto e la possibilità di posa di cui sono dotate le S.H.Figuarts.

Event Exclusive 2021 – Goku Super Saiyan God

Dentro il blister, insieme alla figura di Goku, troviamo un congruo set di mani intercambiabili unito a diversi volti alternativi. La peculiarità di questa edizione si nota subito, i capelli sono stati realizzati in plastica trasparente, pertanto se posti davanti ad una fonte luminosa l’effetto che otterremo sarà davvero incredibile. Rimuovendo la parte anteriore dei capelli è possibile rimuovere il volto sostituendolo con uno degli altri forniti in confezione. Altro dettaglio, chiaramente se paragonato alla precedente edizione, è quello di avere una colorazione generale più accurata con sfumature rosse lungo la divisa da combattimento. Posabilità sempre ai massimi livelli anche se inizialmente, forse per il freddo di questo periodo, gli snodi erano leggermente troppo rigidi.

Event Exclusive 2021 – Beerus

Anche in questo caso, la figure di Beerus, di cui la vecchia versione aveva ormai raggiunto quotazioni altissime, arriva in soccorso dei collezionisti ed apporta una notevole mole di correzioni cromatiche. Sostanzialmente ci troviamo di fronte allo stesso prodotto che, tuttavia, ha la colorazione del drappo del suo abito con bordature dorate anziché argentate e copri torace lucido anziché opaco. Vi possiamo garantire che seppur minime, queste migliorie fanno apparire la figure molto più attuale e pienamente in grado di competere con le ultime uscite. Il set di volti e mani e sempre ottimo e proprio grazie ai volti, tra cui quello assonnato e quello più arrabbiato vi divertirete tantissimo a ricreare le più svariate situazioni.

Event Exclusive 2021 – Whis

Questa figure è l’unica delle quattro di cui non possediamo anche la precedente uscita pertanto non siamo stati nemmeno in grado di farne un paragone accurato. Quello che possiamo dirvi per certo è che probabilmente è quella in cui la colorazione è stata migliorata apparentemente solo nei capelli, ora lucidi mentre prima erano opachi. La figure tuttavia risulta molto interessante perché, come nel caso di Whis, era ormai piuttosto difficile da reperire a prezzi, se vogliamo dire, umani. La dotazione di accessori è minima ma contiene tutto quello che serve al personaggio come mani e teste di ricambio con diverse espressioni ed un bastone/scettro che usa anche come arma. Come con Beerus anche con Whis vi divertirete tanto proprio grazie a questi volti ricchi di espressioni buffe.

Event Exclusive 2021 – Nappa

Bandai a volte sembra dare ascolto a noi amanti delle action figure perché anche con Nappa, per chi si avventura solo ora nel mondo delle S.H.Figuarts, è davvero arduo da reperire. E’ la figure più grande di tutte, l’abbiamo soprannominata l’outsider qualche riga sopra. Non centra nulla con gli altri tre ed ha una scatola che poco a che vedere con i colori che ha la figure. Ma a questo punto ci viene spontaneo chiederci, conviene davvero recuperarlo? Onestamente la colorazione è l’elemento che seppur differente ha destato meno stupore una volta aperto il blister. La precedente versione era dotata anche di un bellissimo effetto energetico nonché di un piedistallo stage act. Quindi immaginatevi la nostra delusione quando non abbiamo trovato questi due elementi. Valli a capire… Il resto della figure è pressoché perfetto dal bellissimo sculpt dei volti alternativi alla solidità e rigidezza del suo corpo massiccio, un vero colosso.

Event Exclusive 2021 – Display Stand

Esiste infine un ultimo oggetto, sempre in edizione limitata, ma sarebbe più corretto chiamarlo trio di oggetti. Come per le passate edizioni anche questa volta sarà commercializzato un particolare display stand, ottimo per le pose più d’azione, con la serigrafia personalizzata a tema Son Goku, Capsula Saiyan e simbolo di Whis. Anche questi tre bellissimi stand saranno messi in vendita sul sito, totalmente a Random e senza (purtroppo) possibilità di scegliere. I display stand come questi, eleganti e trasparenti, con il supporto robusto e regolabile anche tramite piccole viti è fondamentale per una collezione che si rispetti perché oltre a dare un valore aggiunto alle vostre action figure vi permette di tenerle in totale sicurezza protette da urti e cadute.

Event Exclusive 2021 – Dove le posso trovare?

Per recuperare queste figure in edizione limitata dovrete andare sul sito speciale allestito per l’occasione da Cosmic Group a partire dal 16 Novembre dalle 16 del pomeriggio fino al 30 Novembre (salvo esaurimento scorte) e seguire la procedura per l’acquisto. Probabilmente verranno posti dei limiti al numero di unità acquistabili ma non ne abbiamo ancora la certezza. Non sappiamo nemmeno il prezzo ma siamo sicuri che sarà in linea con le manifestazioni che già si sono svolte in passato. Noi non mancheremo di ragguagliarvi aggiornando questo pezzo appena avremo tutte le indicazioni.