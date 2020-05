Dragon Ball Full Color – La Saga di Majin Bu 1 in uscita da Star Comics

Edizioni Star Comics ha confermo l’arrivo in fumetteria, libreria e store online il prossimo 27 maggio 2020 di Dragon Ball Full Color – La Saga di Majin Bu 1 ovvero il nuovo volume della edizione Dragon Ball Full Color.

Eccovi la sinossi del volume:

Dopo la sconfitta di Cell, nel mondo è finalmente tornata la pace e i nostri eroi possono vivere le loro vite in tranquillità, cercando di realizzare i propri sogni. Passano gli anni e tutto sembra procedere per il meglio, perciò… Quale migliore occasione per indire nuovamente un torneo di arti marziali? Ecco dunque riaprirsi il leggendario Torneo Tenkaichi, ma questa volta i riflettori sono tutti puntati sugli eredi di due grandi guerrieri: Trunks, figlio di Vegeta, e Son Goten, figlio di Goku. Nessuno può immaginare che, mentre gli sfidanti si avvicendano sul ring, un uovo è in procinto di schiudersi e rivelare al mondo un nuovo nemico dalla potenza agghiacciante…