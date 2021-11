Dragon Ball GT da oggi in tv ritorna l’anime

A partire da oggi 24 novembre alle ore 15:28 (secondo la guida tv Mediaset) Dragon Ball GT, la storica serie anime del 1996 indipendente dall’opera originale di Akira Toriyama ed ideata da Toei Animation, ritorna in tv attraverso il canale 66 di Italia 2 riproponendo i primi tre episodi, ovvero:

1. Esistono altre sette sfere del drago!

Sulla Terra sono passati alcuni anni; Pilaf, Mei e Sao hanno raggiunto il palazzo con l’intenzione di recuperare delle nuove sfere del drago piu’ potenti.

2. Pan parte per lo spazio aperto

Per permettere a Goku di partire alla ricerca delle sfere, Bulma mette a punto una nuova navicella spaziale, omologata per tre persone.

3. Il pianeta dei mercanti

I nostri tre amici sono in viaggio ormai da una settimana e la navicella si scontra con una specie di meteorite. Trunks decide di fare un atterraggio di emergenza.

Dragon Ball GT: manga e anime

Dragon Ball GT è il sequel spirituale non ufficiale della serie originale creata da Akira Toriyama che ha ottenuto il suo discreto successo mediante la serie animata. Il progetto è andato in onda in Giappone dal 1996 al 1997, mentre in Italia la prima volta nel 2001.

Relativamente al manga, invece, sulla scorta del successo della produzione di Toei Animation, Shueisha ha stampato esclusivamente la saga dei Draghi Malvagi in tre volumi in formato anime–comics, ovvero una versione a fumetto con all’interno spezzoni dell’anime. In Italia è interamente disponibile per Star Comics e potete raggiungere la scheda di acquisto su Amazon cliccando qui.