Dragon Ball: il Super Saiyan 2 escluso ufficialmente dalle trasformazioni?

Un nuovo report ufficiale di Dragon Ball dedicato a Goku e pubblicato tra le pagine del più recente numero di V-Jump, diffuso online su Twitter dall’utente @Cipher_db, sembra aver escluso il Super Saiyan 2 fra le sue evoluzioni. Una svista o più semplicemente per il franchise questa trasformazione non è più rilevante?

Goku non ha sfoggiato più di tanto questa seconda evoluzione che, fra l’altro, non si discosta più di tanto tanto rispetto alla prima dal momento che l’unica vera differenza è un livello di potenza leggermente superiore e un’aura ricoperta di fulmini.

È probabile, pertanto, che il report volesse includere quelle trasformazioni che hanno definito le battaglie più importanti del prode Saiyan. Ricordiamo che Goku si è trasformato in Super Saiyan 2 in occasione del suo scontro con Majin Vegeta.

Come è possibile guardare sotto, il report mostra Goku bimbo, adulto nella saga dei Saiyan e di Namek, Super Saiyan, Super Saiyan 3, Super Saiyan God, Super Saiyan Blue e Ultra Istinto.

Successivamente, come noto, Goku ha intrapreso la via delle evoluzioni divine ricorrendo nei suoi scontri esclusivamente a questi poteri, sino all’Ultra Istinto, lasciando un po’ nel dimenticatoio la leggendaria evoluzione dal colore oro.

D’altro canto, non va di certo scordata la rilevanza del Super Saiyan 2 assunto da Gohan in quanto fondamentale per la vittoria contro Cell nello storico arco narrativo ad esso dedicato nel manga originale di Akira Toriyama (recuperate su Amazon l’epico momento con la versione a colori del manga).

Al momento non possiamo definire con certezza come mai il Super Saiyan 2 sia stato escluso dal report, ma è indubbio che è tale evoluzione sarà dimenticata dalla mente degli appassionati che hanno vissuto la grande avventura di Goku, specialmente per chi ha vissuto settimanalmente la serializzazione dell’opera.

Dragon Ball Super, manga e anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019. Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory. Un nuovo film animato arriverà nelle sale giapponesi nel 2022. Si tratta del 21° film per l’intera serie e il 2° dedicato a Dragon Ball Super. Akira Toriyama sta lavorando attivamente ai personaggi e dialoghi. La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 72, con i primi 68 scritti raccolti in 15 volumi. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito di “Granola, il Sopravvissuto”. L’edizione italiana del manga è affidata a Star Comics con i primi 13 volumi già disponibili per l’acquisto: