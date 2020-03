Dragon Ball Legends Collab vol.1 di Banpresto: la recensione

Banpresto lancia sul mercato la prima wave di figure della linea Dragon Ball Legends Collab. Questa simpatica serie di mini figure propone in questa prima edizione sei guerrieri tratti dal videogioco Dragon Ball Legends gioco ad oggi disponibile solamente per i dispositivi mobile Android e iOS. I protagonisti di questa linea di figure uscita sono: Shallot, Son Goku, Gotenks, Trunks, Son Gohan e Bardack.

Dragon Ball Legends

La trama di Dragon Ball Legends si svolge subito dopo il Torneo del Potere, dove ritroviamo Re Kaio organizzare il nuovo Torneo del Tempo che prevedere il raduno di personaggi di varie ere temporali che si scontreranno tra di loro per determinare quale sia il guerriero più forte di sempre. Il protagonista è un saiyan di nome Shallot, che dopo essersi risvegliato non ricorda nulla del suo passato se non il suo nome. Nelle prime fasi della storia Shallot incontra un’altra partecipante del torneo di nome Zahha, che informa il saiyan di un particolare molto importante del torneo: il vincitore potrà esprimere un proprio desiderio usando le Super Sfere del Drago. Shallot decide di allearsi con Bulma e Jaco andando alla ricerca dei guerrieri più forti del tempo.

Le confezioni

Le confezioni di queste mini figure, sono realizzate con una grafica omogenea e in cartoncino leggero. Questa prima release è composta da un set di sei personaggi e nella sezione frontale della scatola possiamo vedere quale personaggio sarà contenuto all’interno.

Le figure

Una volta aperta la confezione troveremo tutti i personaggi protetti da delle bustine protettive. Le figure sono state realizzate tutte in plastica, con un’ altezza che varia dai 7 ai 9,5 cm, dotati di una piccola basetta rossa semi trasparente e di un supporto completamente trasparente per reggere il personaggio visto la impossibilità di rimanere in piedi autonomamente. Siamo rimasti davvero colpiti dalla qualità dei dettagli e dalla colorazione priva di sbavature, elemento assolutamente non scontato per dei prodotti di dimensione ridotta. Tutti e sei i personaggi sono stati rappresentati in una delle loro iconiche pose di attacco rendendoli accattivanti e riuscendo a catturare le loro tipiche espressioni.

Conclusioni

In questa prima wave composta da sei personaggi fra i volti noti segnaliamo anche la presenza di Shallot, character specifico del videogame e mai apparso nei manga o begli anime dedicati alla saga di DragonBall. Sicuramente gli altri cinque personaggi sono amatissimi dai fan e renderanno l’acquisto quasi obbligatorio in modo da accontentare sia quello abituale che quello occasionale. Visto le piccole dimensioni le potremmo riporre praticamente ovunque, senza necessitare di particolare spazio espositivo.