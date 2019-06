Dragon Ball Super: Broly recensione della Ultralimited Edition Blu-Ray

Dragon Ball Super: Broly arriva in Blu-Ray nella edizione Home Video con una prestigiosa Ultralimited Edition in Blu-Ray e DVD. Cosa contiene?

Dragon Ball Super: Broly approda anche nel mercato home video in Blu-Ray grazie a Koch Media ed Anime Factory con una edizione da collezione molto interessante. Il ventesimo film di Dragon Ball, è anche il più lungo, ambizioso e costoso ma prodotto in termini di budget, e forse proprio per questo a detta di molti, è anche uno dei migliori della serie. Non a caso è la prima volta che una pellicola di questo tipo arriva prima al box office internazionale, evento avvenuto anche in Italia con grande sorpresa di molti. E se il merito di questo successo anche nel Bel Paese va imputato alla qualità della pellicola ed all’amore che i fan nutrono nei confronti dell’opera di Akira Toriyama, bisogna tributare il gusto l’eccellente lavoro svolto da Koch Media ed Anime Factory per contribuire a questo successo.

Dalla promozione del film nelle sale con i doppiatori italiani, fino alla scelta di accontentare i fan che desideravano ascoltare le voci del cast milanese con cui erano cresciuti in TV (che va riconosciuto, siano sonoramente molto più simili a quelle giapponesi) ed un adattamento più fedele al manga edito in Italia da Star Comics (caratteristico invece dei precedenti film doppiati in quel di Roma da Dynit), il lavoro svolto per offrire il miglior Dragon Ball di sempre è stato enorme e frutto di grande passione e rispetto nei confronti dei fan. Passione e rispetto di cui trasuda anche l’edizione home-video, che vi andiamo a recensire nella sua edizione più prestigiosa: la Dragon Ball Super: Broly – Ultralimited Edition Blu-Ray.

TRAMA

Un pianeta distrutto, una potente razza ridotta in cenere. Dopo la devastazione del pianeta Vegeta, tre Saiyan furono dispersi nello spazio, costretti a diversi destini. Mentre due di loro hanno trovato casa sulla Terra, il terzo è stato cresciuto con un ardente desiderio di vendetta, sviluppando così un potere incredibile. Il momento per questa vendetta è finalmente arrivato! I tre destini si incroceranno in una battaglia che scuoterà l’intero universo! Goku è tornato ad allenarsi duramente per poter affrontare i nemici più potenti che le galassie hanno da offrire, e Vegeta non è da meno. Ma quando improvvisamente i due si troveranno di fronte ad un ignoto Saiyan, scopriranno una forza atroce e devastante.

Questo è l’incipit che porta Goku, Vegeta e Broly a combattere uno scontro senza esclusione di colpi, inscenando quella che sarà la battaglia più lunga, spettacolare, meglio coreografata ed animata dell’intero franchise di Dragon Ball. Pregio della pellicola è comunque fare ulteriore luce sulla lore di Dragon Ball e Dragon Ball Z in modo “canonico”: esistono infatti numerosi episodi della serie animata e Special TV volti ad approfondire quanto nel manga era stato solo accennato, ma è la prima volta che l’autore della serie, Akira Toriyama, sceneggiatore della trama del film, scrive di proprio pugno il passato dei Saiyan, la loro relazione con il tiranno spaziale Freezer, e gli eventi che hanno portato alla distruzione del pianeta Vegeta. Questo film è quindi l’occasione ideale per fare luce su uno dei punti bui della storia originale.

PACKAGING

L’edizione si presenta con una pregiata steelbook in metallo, con una doppia illustrazione fronte retro: il poster del film compare quindi privo di ogni logo e scritta del caso in tutta la sua potenza. A questo proposito ci sentiamo di spendere qualche parola in più per esaltare lo splendido effetto olografico intorno alle aure di Son Goku e Vegeta trasformati in Super-Saiyan Blue, capeggiare in primo piano. Sul retro c’è invece uno splendido primo piano di Gogeta Super-Saiyan Blue, rip-off diretto di un character poster dedicato. Una volta aperta è possibile vedere una terza illustrazione al suo interno, raffiguranti le versioni Super-Saiyan di Goku e Vegeta pronti all’attacco sullo sfondo del Paese dei Ghiacci, in cui buona parte della feroce battaglia s’ambienta. È anche presente una fascia in cartone rigido in cui incastonare la steelbook raffiguranti sul fronte logo e titolo del film, e sul retro trama, contenuti extra e specifiche tecniche del prodotto.

Non finiscono qui le sorprese però, all’interno della confezione sono infatti presenti diversi gadget: cinque cartoline raffiguranti rispettivamente Son Goku Super-Saiyan Blue, Vegeta Super-Saiyan Blue, Broly Super-Saiyan Leggendario, Golden Freezer ed il poster cinematografico del film; una card imbustata proveniente dal gioco di carte Dragon Ball Super: Card Game ed un ingresso gratuito per Mirabilandia (a patto che vi presentiate al parco divertimenti accompagnati da altri due visitatori paganti, promozione valida fino al 3 novembre 2019).

AUDIO & VIDEO

Il punto forte di questa edizione è sicuramente il comparto audio. Nel film sono presenti infatti tre doppiaggi: quello italiano cinematografico, fedele negli adattamenti di nomi, tecniche e terminologie al manga originale (Piccolo al posto di Junior, Sàiyan al posto di Sayàn, Kamehameha al posto di Onda Energectica, ecc.); quello originale giapponese per i puristi della lingua originale (arrivarci agli 82 anni di Masako Nozawa ed avere la grinta per lanciare le poderose urla di Goku!) e, chicca esclusiva di quest’edizione, doppiaggio italiano TV che conserva invece nomi, tecniche e terminologie in continuità con le serie animate in onda su Mediaset, cosa che potrebbe suggerire una futura proiezione sul piccolo schermo della pellicola. Va segnalato che a prescindere dalla lingua audio che sceglierete, potrete godere di una qualità 5.1 DTS-HD, significativo passo in avanti rispetto tutte le precedenti edizioni home-video di DeAgostini e Yamato Video. Sono presenti anche diverse tracce di sottotitoli in italiano tanto per l’audio quanto per i testi giapponesi a schermo.

Sul fronte video, il film è registrato su un Blu-Ray Disc 50 formato a doppio strato,vanta una risoluzione viedo in 16:9 (ed un aspect ratio 1.78:1), presentato con una risoluzione 1920×1080 pixel e 24 frame al secondo. Uscendo dal lato tecnico, colori brillanti e nitidi esaltano l’animazione frenetica e lo splendido character design, rendendo la pellicola un vero e proprio spettacolo per gli occhi. Non stupisce quindi scoprire che Toei Animation segnali l’edizione italiana come la migliore in Europa.

CONTENUTI EXTRA

Parlando di passi in avanti, un altro ne è stato compiuto proprio con questo film con i contenuti extra, oltre ai trailer cinematografici è infatti presente un backstage in sala di doppiaggio con protagoniste le quattro voci più importanti del film: Claudio Moneta (Son Goku), Gianluca Iacono (Vegeta), Mario Bombardieri (Broly) ed Emanuela Pacotto (Bulma Brief). È bello vederli all’opera dopo tanto che li si è ascoltati, e sicuramente viene mostrato come sia sereno e complice il clima dietro le quinte di una delle produzioni animate più amate di sempre.

Eppure, proprio per questa cura mostrata nei confronti dell’edizione italiana disponibile in più versioni, ci chiediamo come mai non sia stato possibile fare di più avvicinandosi all’edizione giapponese che offre tra le altre cose spille, adesivi, trentadue cartoline con alcune scene del film (ed altre inedite), ed un interessante e corposo booklet contenenti storyboard di personaggi, location e interviste ai doppiatori, i produttori ed il regista del film che svelano anche uno sguardo al futuro di Dragon Ball Super. Certo, c’è anche una notevole disparità di prezzo tra i due prodotti oltre che di contenuti, ma siamo sicuri che i fan di Dragon Ball avrebbero apprezzato uno qualsiasi di questi gadget a discapito di un ingresso a Mirabilandia, sicuramente gradito, ma estraneo al brand.