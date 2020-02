Dragon Ball Super Broly, il romanzo debutterà il prossimo mese!

Dopo l’enorme successo riscosso in tutte le sale cinematografiche italiane (e non solo), Dragon Ball Super Broly è pronto a compiere un secondo debutto in formato cartaceo per tutti gli appassionati delle Sfere del Drago. Edizioni Star Comics, infatti, ha annunciato la data d’uscita del romanzo a un prezzo speciale.

Una volta concluso il Torneo della Potenza, la pace regna nell’Universo 7, ma alcuni supercattivi tramano di rompere la situazione. Improvvisamente compare Broly e, l’incontro con Goku e Vegeta darà vita a un impressionante scontro, culminato da una conclusione senza precedenti e con tantissimi colpi di scena (che non sveleremo per ovvie ragioni di spoiler ndR).

Il romanzo, inoltre, è stato composto da Masatoshi Kusakabe, un’autore conosciuto nella terra del Sol Levante per le trasposizioni letterarie di altri fumetti, come Naruto e Assassination Classroom: Korosu.

Gli amanti del lungometraggio di Dragon Ball Super Broly non dovranno perdere questo nuovo appuntamento con gli eroi di sempre, fissato per il prossimo 4 marzo 2020. Il romanzo, infatti, secondo il comunicato ufficiale, debutterà in tutte le migliori librerie, fumetterie e store online. Il prezzo di vendita consigliato, infine, è di 15 euro.