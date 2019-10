Dragon Ball Super: capitolo 53, il ritorno di un gradito personaggio

L'ultimo capitolo di Dragon Ball Super, il #53, è finalmente disponibile: Volete portarvi avanti conoscendo dettagli in anteprima? Attenzione agli Spoiler!

L’ultimo capitolo di Dragon Ball Super, il #53, è finalmente disponibile: Volete portarvi avanti prima della sua edizione sul mercato italiano conoscendo dettagli in anteprima? Oltre a segnalarvi dove e come leggerlo parliamo anche di quello che tratta.

Quindi cari amici che siete in pari con le uscite italiane state alla larga dai contenuti che seguiranno perché ci sono elevate dosi di spoiler.

Attenzione spoiler

Prima di tutto se vi state domandando dove leggere il nuovo capitolo 53 del manga di Dragon Ball Super, la risposta è come sempre attraverso il portale (o App) di MangaPlus, di proprietà dell’editore giapponese Shueisha, che periodicamente aggiorna il sito con gli ultimi capitoli di tutte le testate più famose. Le serie sono disponibili in lingua inglese e spagnola.

Il capitolo in questione continua con l’attacco delle truppe di Moro al pianeta Terra. Dato che Goku si sta allenando con Merus (in quella che sembra la stanza dello spirito e del tempo) per controllare meglio la quintessenza dell’istinto e Vegeta si trova sul pianeta Yardrat per imparare nuove tecniche al fine di combattere nuovamente contro Moro, toccherà agli altri guerrieri Z fronteggiare questa minaccia. Saranno quindi Piccolo, Crilin e Jaco questa volta a fronteggiare la minaccia che si abbatte sul pianeta.

Proprio Piccolo sarà protagonista di una battaglia epica che metterà a dura prova ogni mossa del Namecciano. Toccherà a lui, infatti, fronteggiare un nemico particolarmente forte con un potere in grado di copiare ogni tecnica degli avversari. Ma proprio quando le cose si fanno davvero complicate arriva l’eroe più potente attualmente presente sulla terra, stiamo parlando di Son Gohan.

Il figlio di Goku, che riesce ad arrivare in tempo dopo aver tenuto una lezione all’università, si prepara ad affrontare i nuovi temibili avversari avversari. Basterà il suo intervento per sopperire all’assenza momentanea di Goku e Vegeta? Lo scopriremo nel nuovo capitolo che sarà on line dal 20 Novembre sempre sul portale di MangaPlus.