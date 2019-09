Dragon Ball Super, cosa succederà alla Terra? (Spoiler)

Secondo quanto accaduto nel capitolo 52 del manga di Dragon Ball Super, nei prossimi numeri potremmo assistere a qualcosa di catastrofico.

Infatti, molto probabilmente, le intenzioni di Moro sono quelle di attaccare il Pianeta Terra. Dunque, dopo le vicende che si sono susseguite nel capitolo 52 del manga di Dragon Ball Super, quasi certamente assisteremo al ritorno in scena di Moro il Divoratore di Pianeti e ad avere la peggio potrebbe essere proprio la Terra e tutti i suoi abitanti.

Questo potrebbe accadere proprio dopo la sconfitta degli scagnozzi di quello che è considerato il nemico più pericoloso dei Sayan (Moro) dopo aver combattuto contro Junior. Quindi potrebbe essere un motivo per rilanciare il temuto villain che ormai sta diventando sempre più potente e in continua ricerca di energia da poter assorbile. Se Moro attaccherà la Terra, e se sarà così lo vedremo nei prossimi numeri del manga, il pianeta si troverà veramente nei guai.

Nessuno potrà difenderlo poiché sia Goku che Vegeta si trovano altrove, infatti il Principe dei Sayan è finalmente arrivato sul pianeta Yardat, dove ha immediatamente fatto la conoscenza degli abitanti del posto, mentre anche Goku è impegnato con gli allenamenti e si trova a Galactic Patrol. Dunque, se Moro deciderà di attaccare il Pianeta Terra chi ci sarà a difenderlo? Junior riuscirà a fronteggiare la potenza di Moro il Divoratore di Pianeti?

Per scoprire come si evolveranno le vicende non ci resta che attendere la prossima uscita del manga di Dragon Ball Super prevista per il mese di ottobre.