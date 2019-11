Dragon Ball Super, Son Goku Ultra Istinto di Banpresto

Proseguono le recensioni dei prodotti Banpresto continuando con questo bellissimo articolo. Oggi vi parleremo di Son Goku Ultra Istinto Incompleto,ovvero di Son Goku come lo vediamo della saga del torneo della potenza della serie Dragonball Super.

Proseguono le recensioni dei prodotti Banpresto continuando con una figure dedicata al mondo di Dragon Ball. Oggi vi parleremo di Son Goku Ultra Istinto Incompleto,ovvero di Son Goku come lo vediamo della saga del torneo della potenza della serie Dragon Ball Super. In questa serie, seguito ufficiale della serie Dragonball Z, il nostro eroe si ritroverà catapultato verso nuove sfide che lo porteranno a scoprire nuovi poteri in grado di elevarsi al potere divino.

L’ultra istinto incompleto (o quintessenza dell’istinto dell’adattamento italiano) è uno stadio intermedio ed è solamente un preludio di un potere che Goku riuscirà ad ottenere per combattere contro il fortissimo Jiren. La statuetta in oggetto è una rappresentazione in PVC del personaggio appartenente alla linea dedicata a Dragonball chiamata “Son Goku FES” di cui questa compone il Set B della wave uscita.

Il Personaggio

Son Goku, chiamato anche semplicemente Goku, è il personaggio immaginario protagonista del manga/anime Dragon Ball di Akira Toriyama. Oltre al manga, egli compare anche in tutte le opere derivate, tra cui le serie televisive anime Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e Dragon Ball Super, i film, gli OAV e i videogiochi. Questa versione di Son Goku è tratta da Dragonball Super il seguito ufficiale di Dragonball Z che ha finito per scalzare via dalla continuity la serie Dragonball GT. Dopo quattro anni dalla sconfitta di Majin Bu, l’essere di pura malvagità che ha messo a dura prova i guerrieri Z, la Terra gode di un periodo di pace e tranquillità. Goku e Vegeta, da bravi guerrieri Saiyan non hanno mai smesso di allenarsi e in men che non si dica si ritrovano ad affrontare nuove minacce. Partendo dal Dio della distruzione, al ritorno di Freeza in veste potenziata, dai ai viaggi nel futuro dove ritroveremo Trunks adulto fino ad arrivare al Torneo della Potenza che vede sfidarsi tutti gli universi per la sopravvivenza. Tutte sfide eccezionali per Goku, ma non impossibili.

La confezione

La scatola che contiene il prodotto è realizzata nel classico cartoncino con patina lucida. Condivide parte della grafica dell’altra statua che abbiamo già recensito, infatti, due facciate sono identiche, cambia solo la parte frontale e laterale. Sul frontespizio possiamo vedere la rappresentazione del prodotto nel suo intero con varie scritte della linea a cui appartiene e sul fianco vediamo la stessa foto ma da un’altra angolazione. Sul retro vediamo entrambe le figure che compongono questa release divise in Set A e B.

All’interno, ben protetto da del cartone e bustine di plastica è contenuto il personaggio smontato. La testa che ha parti dei capelli appuntite è protetta da del pluriball per preservarne l’integrità

Il Prodotto

La statua di Son Goku Ultra Istinto, come tutti i prodotti Banpresto, è realizzata in plastica. Questo tipo di materiale conferisce una gran facilità di lavorazione e costi contenuti per la produzione. Il prodotto è concepito per essere assemblato dal collezionista, grazie a questo concept è possibile inserire in scatole di dimensioni contenute anche statue che una volta montate diventano ben più grandi. Chiaramente parliamo sempre di pezzi pre-colorati a cui sono ben visibili e intuibili i vari incastri. Questi incastri rimangono magistralmente nascosti all’occhio dell’utilizzatore che potrà esporla per intero con grande soddisfazione.

Mentre svariate uscite hanno anche pezzi aggiuntivi, questa non è dotata né di accessori né di effetti particolari. La forza di questo articolo è tutta nella cura dei dettagli che ora vi andrò a descrivere. Il corpo principale di Goku è formato da solo due pezzi: busto con gambe e torace con testa che dopo aver assemblato potremo tenere esposto grazie all’ausilio del piedistallo e dei supporti presenti in confezione. L’utilizzo del piedistallo è praticamente obbligato dato che Goku nella posa scelta dall’autore è rappresentato mentre sferra un elegantissimo calcio volante.

Analizzando lo sculpt del prodotto non possiamo che rimanerne soddisfatti. Questa è decisamente una statua che nasce per riflettere l’eleganza dei movimenti di Goku nello stadio raggiunto grazie all’Ultra Istinto. Gli strappi nei vestiti, la pelle graffiata sotto di essi, tutto realizzato magistralmente senza lasciare nulla al caso.

Analizzando il volto di Goku possiamo apprezzarne i dettagli che spaziano dal colore degli occhi argentati alle leggere sfumature dei capelli. L’espressione di Goku è statica, apparentemente inespressiva, ma riflette uno stato di concentrazione superiore che l’ultra istinto richiede. Come già detto la dinamicità di questa statua è anche il suo punto di forza, mentre le gambe sono la rappresentazione di un perfetto calcio in volo, le braccia vengono rappresentate in maniera asimmetrica. Entrambi gli arti mostrano chiaramente la muscolatura di Goku e, mentre il braccio destro viene raffigurato con pugno chiuso, il braccio sinistro raffigura la mano semi aperta e sicuramente pronte a lanciare un colpo energetico. Osservando il painting possiamo apprezzare a pieno la scelta cromatica che riflette quanto visto nell’anime ma anche il fatto che la colorazione non sia piatta ma curata grazie all’utilizzo di svariate sfumature.

Conclusioni

La statua di Son Goku FES Ultra Instinct -Sign- è un prodotto che a livello qualitativo spazza via tanti altri concorrenti. Lo promuoviamo a pieni voti sia per realizzazione tecnica ma anche perché è una statua che non ha un costo enorme. Essendo alla portata di tutti potrà essere comprata sia dal collezionista occasionale sia da quello alle prime armi. Sicuramente se state cercando un Goku ultra istinto che possa soddisfare le vostre aspettative questo è il prodotto che fa per voi. Posa dinamica, alto livello di dettaglio e prezzo concorrenziale si impongono prepotentemente nella scelta di prodotti del genere e Banpresto vince a mani basse anche questa volta offrendo un articolo all’altezza delle aspettative.

Solamente un accessorio intercambiabile come la testa con capelli argentati avrebbe fatto di questa statua la rappresentazione perfetta (ma sappiamo già che ne esiste una con queste caratteristiche nella medesima posa). Comunque al di là delle nostre “necessità” da collezionisti incalliti siamo rimasti davvero appagati dall’esito finale.