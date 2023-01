Dragon Ball Super si appresta a tornare con un nuovo capitolo. È lo stesso disegnatore della serie, Toyotaro a parlare del nuovo arco narrativo ispirato a Dragon Ball Super: Super Hero, l’ultimo film dedicato all’inossidabile franchise creato da Akira Toriyama. Ma quali saranno le novità che ci attendono?

Dragon Ball Super, Toyotaro parla del nuovo arco narrativo ispirato a Dragon Ball Super: Super Hero

Dopo tanta attesa da parte dei fan, Dragon Ball Super è pronto a rinnovarsi portando a tutti i lettori una nuova linea temporale che andrà a focalizzarsi su alcune nostre vecchie conoscenze: Trunks e Goten.

Più nello specifico, secondo quanto riportato in una intervista concessa al sito ufficiale del franchise, il prossimo arco narrativo farà un passo indietro sulla linea temporale, proponendo di fatto un Trunks adolescente al fianco di Gotenks. Toyotaro ha rivelato come questo arco narrativo sia nato per via del suo desiderio di focalizzarsi proprio su Trunks, ma anche di rendere la narrazione più semplice rispetto a quanto avvenuto prima con i personaggio di Goku e Vegeta. Ecco le parole di Toyotaro:

C’erano molte idee in giro per la nuova storia… E quando ci siamo incontrati con il creatore della serie Akira Toriyama e lo staff, abbiamo discusso di come Goku e Vegeta fossero stati i personaggi principali per così lungo, e di come le storie fossero anche su larga scala e intergalattiche. Ecco quindi che abbiamo pensato potesse essere interessante fare questa volta qualcosa di più piccolo e semplice questa volta.

Toyotaro ha poi continuato dicendo:

Volevo fare una storia con Trunks come protagonista principale prima ancora che si discutesse del film [Dragon Ball Super: Super Hero]. È qualcosa che mi ha interessato. Ma non sapevo se si sarebbe adattato alla storia principale… Ho detto che volevo farlo come uno spin-off. Penso di averlo detto diversi anni fa. Poi, quando stavamo pensando di concentrarci su altri personaggi oltre a Goku e fare qualcosa di diverso, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la mia idea di una storia su Trunks. Ho pensato che forse questa era finalmente la mia occasione per farlo.

Toyotaro ha poi spiegato come tutti i pezzi del puzzle siano andati a posto:

Poi abbiamo discusso di come potrebbe essere utile scrivere una storia sui supereroi, e abbiamo discusso di combinarla con una storia su Trunks. Era la mia occasione per scrivere il storia che ho sempre voluto, ed era rilevante per la narrazione principale, quindi ho lavorato sodo e ho presentato diverse proposte, poi ci siamo accordati sulla storia che stiamo raccontando ora.

A proposito di Dragon Ball Super

Dragon Ball Super narra le vicende dopo gli eventi della saga di Dragon Ball Z grazie ai disegni del Maestro Toyotaro accompagnato dallo sguardo attento del creatore del franchise, Akira Toriyama. Il manga fece il suo debutto sulla rivista mensile V Jump di Shūeisha nel mese di giugno 2015, per poi arrivare in Italia grazie alla casa editrice Star Comics nel più recente 2017. Oltre al manga, Dragon Ball Super ha poi goduto di un adattamento cinematografico dal titolo Dragon Ball Super – Broly, e di una seconda produzione animata dal titolo Dragon Ball Super – Super Hero. Vi ricordiamo infine che su Amazon potete trovare entrambi i lungometraggi in versione Home Video.