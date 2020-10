Dragon Ball Z, ecco Radish (il fratello di Goku) da Bandai

Inarrestabile come un carro armato la linea S.H.Figuarts di Tamashii Nations e Bandai Spirits prosegue la sua corsa annunciando Radish, il fratello di Goku, come nuovo personaggio tratto dalla serie Dragon Ball Z.

Radish, fratello biologico di Goku, è un Saiyan che fa parte delle milizie di Freeza sotto il comando del Principe Vegeta. Viene inviato sul pianeta terra per riunirsi al fratello ed osservare il suo operato distruttivo. Viene colto di sorpresa scoprendo che Goku è divenuto un protettore del pianeta terra e che non ricorda nulla delle sue origini aliene. Un vero fulmine a ciel sereno per il nostro Goku che in una volta sola scopre di avere un fratello e di non essere un terrestre. Radish scoperte le buone intenzioni del nostro Goku decide di rapirne il figlio Gohan costringendo così Goku e Piccolo (che si unisce a lui) allo scontro. Dopo una durissima battaglia Radish viene finalmente sconfitto ma con lui anche Goku perde la vita finendo nell’aldilà.

Era da tanto che i collezionisti (me compreso) chiedevano a gran voce una figure del fratello di Goku che potesse infoltire la schiera di personaggi dedicati al primo arco narrativo della saga di Dragon Ball Z. Radish sarà completo di tutte le articolazioni che rendono questi personaggi super snodati. Chiaramente non potranno mancare accessori e parti di ricambio come braccia, mani e volti.

Radish S.H.Figuarts di Tamashii Nations sarà a breve in preordine ad un prezzo suggerito di circa 75,00 euro con uscita stimata per il mese di Marzo 2021 (e i mesi successivi in Italia grazie al distributore Cosmic Group). Ma attenzione, si tratterà di una uscita “Tamashii Web Exclusive”, a tiratura limitata rispetto al solito e pertanto vi consigliamo di non farvelo sfuggire.