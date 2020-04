Dragon Fighters: Advanced Musha Shugyo GDR: Acchiappasogni annuncia il Kickstarter

Acchiappasogni annuncia la data di lancio di Dragon Fighters: Advanced Musha Shugyo GDR, gioco di ruolo nuova edizione evoluta ed espansa di Musha Shugyō GDR apprezzato picchiaduro da tavolo italiano autoprodotto.

Dragon Fighters: Advanced Musha Shugyo GDR sarà un ibrido tra librogame, gioco di ruolo e gioco da tavolo in cui i giocatori avranno la possibilità di creare una varietà impressionante di Personaggi originali ispirati a fumetti, anime e videogiochi.

Il gioco sarà caratterizzato da uno stile roboante in cui troveranno ampio spazio cinematografiche scene d’azione, combo, Tecniche Speciali e Super Mosse. La particolarità principale di Dragon Fighters risiederà nel suo sitema di gioco originale basato su Simboli in grado di ricreare la sensazione familiare delle combo da picchiaduro, platform a scorrimento e persino sparatutto spaziali.

Il sistema di gioco di Dragon Fighters vedrà il coinvolgimento di ​Alessandro Costella, responsabile del restyling delle meccaniche di gioco, che in questa nuova edizione saranno espanse, rendendole i combattimenti più fluidi ed equilibrati. Ciò sarà possibile grazie all’arrivo delle nuove meccaniche come i Dragon Chi.

Dragon Fighters: Advanced Musha Shugyo GDR si avvarrà delle illustrazioni di Andrea Negroponte, Alex Irzaqi e​ Daniele Ciciriello​, coordinati dalla direzione creativa di ​Luca De Marini​. La componente artistica di questo progetto conferirà a questo titolo uno stile retro arcade ispirato al mondo delle sale gioco e dei videogame cabinati.

Il gioco sarà finanziato tramite una campagna crowdfunding, ospitata dalla piattaforma Kickstarter, a partire dal 30 Aprile 2020. L’autofinanziamento del progetto permetterà così ad Acchiappasogni un controllo completo del progetto garantendo uno standard di qualità elevato.

Oltre al gioco base grazie alla campagna Kickstarter i sostenitori potranno ricevere anche ​I Segreti del Chi,​ la prima espansione ufficiale per ​Dragon Fighters​. Si tratterà di una nuova edizione dell’espansione per ​Musha Shugyō​, che introdurrà nuove Modalità di Gioco​, 13 nuovi ​Simboli e nuovi ​Moduli Opzionali per espandere ulteriormente l’esperienza di gioco.

In attesa della data di lancio del crowdfunding è possibile scaricare a questo link La Guida Rapida di Dragon Fighters: Advanced Musha Shugyo GDR in formato pdf.

Per tutte le informazioni su questo progetto vi rimandiamo alla pagina facebook di Acchiappasogni a questo link.