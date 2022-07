https://youtu.be/yPq8IlnkZoQ

A distanza di un anno dalla recensione di Pegasus Seiya Final Bronze Cloth Ex riusciamo finalmente a parlarvi del secondo e attesissimo Cavaliere di Bronzo, Dragon Shiryu Final Bronze Cloth Ex, per la linea Myth Cloth Ex di Bandai e Tamashii Nations tratto, ovviamente, dall’anime Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco.

La potenza del Drago Nascente

Dragon Shiryu Ⓒ Toei Animation Co., Ltd.

Sirio il Dragone, così è stato tradotto in Italia nel primo adattamento, è uno dei personaggi principali del quintetto che forma i Cavalieri di Bronzo più vicini alla Dea Athena. Riflessivo, giusto e disposto a togliersi la vista pur di salvare i suoi compagni Dragon Shiryu è l’esempio lampante di come dovrebbe essere un Saint…e poi ha un tatuaggio fighissimo di un Drago tatuato sulla schiena. Probabilmente se pensate a Saint Seiya, tra i combattimenti più significativi che la serie ha nel suo vasto campionario, trovate proprio quelli in cui Dragon Shiryu è uno dei due contendenti e, giusto per elencarne alcuni: Dragon Shiryu vs Pegasus Seiya; Dragon Shiryu vs Perseus Argol; Dragon Shiryu vs Cancer Deathmask o Dragon Shiryu vs Capricorn Shura. Ma questi sono solo alcuni esempi di quanto questo personaggio sia stato sempre magnificamente rispettato dall’autore e di conseguenza amato dai fan della saga. Il suo segno celeste è il drago d’acqua e questo ci riporta nuovamente alle fonti da cui l’autore, Masami Kurumada ha attinto per i suoi personaggi.

La figura del Dragone ha origini ancestrali e vede la sua genesi grazie alla cultura cinese. Da alcuni antichi manoscritti pare che come simbolo sia vecchio di quasi 6000 anni e che sia nato inizialmente come culto per ingraziarsi la benevolenza degli eventi climatici al fine di favorire l’agricoltura e quindi un migliore raccolto. Proprio in Cina, e in seguito anche nei territori limitrofi, il Dragone veniva pregato nei periodi di siccità poiché accostato a fenomeni atmosferici legati all’acqua. L’acqua e il Dragone diventarono presto un binomio molto forte perché oltre alla loro manifestazione nei fenomeni climatici come vento, trombe d’aria e temporali vennero accumunati anche con elementi più tangibili come i fiumi o le cascate e dato l’utilizzo dell’acqua a fini agricoli il Drago divenne di conseguenza un simbolo di benevolenza, fertilità e ricchezza.

Dragon Shiryu Final Bronze Cloth EX

Packaging – Boxart

Pienamente in linea con la grafica già utilizzata per Pegasus Seiya Final Bronze Cloth, troviamo la foto a grandezza naturale di Dragon Shiryu sulla parte destra del frontespizio con proseguimento dei baffi “dragheschi” sulla parte superiore. Oltre alla foto del prodotto vi sono, ben in evidenza i vari loghi delle aziende Tamashii Nations e Bandai Spirits, il logo della linea Myth Cloth Ex e il bollino olografico di Tamashii che certifica il prodotto come originale. Sul fianco destro potete vedere Shiryu mentre si appresta a sferrare uno dei suoi colpi più potenti con tanto di capigliatura sollevata in aria mentre sul fianco sinistro si può osservare la foto del bellissimo totem che rappresenta il Drago della cultura cinese. Il retro della scatola è un tripudio di colori grazie all’artwork utilizzato anche per la campagna pubblicitaria e alle varie foto ufficiali del Myth Cloth Ex.

Packaging – Blister

Dentro la scatola troviamo tre blister molto ordinati che suddividono l’intero contenuto in tre parti. Nel primo blister troviamo l’action figure e tutta la cloth (raramente capita). Nel secondo blister notiamo la presenza di mani e capelli intercambiabili, utili per la realizzazione di pose più dinamiche. Nel terzo e ultimo blister sono presenti le parti, in plastica, per poter ricreare la forma del Dragone a Totem. Ultimo ma non meno importante il foglietto illustrativo con tutte le indicazioni per poter assemblare il totem e il myth a cavaliere in sicurezza seguendo i vari passaggi.

Dragon Shiryu Final Bronze Cloth EX

Totem

Il totem, se vi state chiedendo cosa sia, è quell’oggetto che si viene a formare con le parti di armatura e che una volta formato genera la forma del segno celeste di cui poi il cavaliere prende il titolo. Solitamente il totem si forma non solo con l’armatura ma anche con l’utilizzo di elementi aggiuntivi (in plastica) dello stesso colore dell’armatura. Il montaggio, seguendo una prima parte di preparazione dei pezzi, dove per preparazione si intende anche una prima parte propedeutica di ulteriore smontaggio dello “scheletro” di plastica, ad alcuni potrebbe magari apparire poco soddisfacente ma sicuramente necessario in vista di una valutazione più ampia. Il totem alla fine è comunque oggetto da collezione al pari della modalità a cavaliere e merita di essere sperimentato almeno una volta, sempre che non siate dei “pazzi scatenati” che si comprano le doppie copie. Nonostante qualche perplessità sul semplice appoggio sul basamento a base di scudo una volta fermo l’equilibro è garantito al 100% e, a livello di forma, è una delle più eleganti mai realizzate, seconda solo alla sua versione “divina”.

Saint

Il corpo del Myth Cloth Ex è un corpo di prima generazione (quindi non parliamo di Ex Metal), non vi sono rinforzi di metallo ma fortunatamente ricadiamo in uno di quei casi in cui l’armatura, non coprente del tutto permette una buona qualità di movimento di ogni arto. Tecnicamente l’unico passaggio che potrebbe sembrarvi più complicato potrebbe essere l’inserimento dei capelli e del diadema ma una volta effettuato questo passaggio per modificare volti e capelli vi basterà sfilare tali elementi con semplicità senza dover invocare ulteriori divinità elleniche. Una volta montata l’armatura come per Pegasus Seiya l’impressione è quella di trovarsi davanti ad una figure slanciatissima, dal colore ancora più fedele e con pochissimi stacchi di vernice metallo – plastica. La plastica tra le altre cose è stata ridotta rispetto alla precedente versione Myth Cloth e anche le odiosissime parti in plastica del gonnellino sono state sostituite da placche in metallo molto più semplici e pratiche. La posabilità è garantita dai numerosi snodi rimasti liberi e grazie ad essi possiamo replicare le pose più iconiche di Shiryu come quelle del Rozan Shoryuha (Colpo Segreto del Drago Nascente)

Dragon Shiryu Final Bronze Cloth EX

Conclusioni

Dragon Shiryu Final Cloth Myth Cloth Ex è il personaggio che i collezionisti volevano ed hanno ottenuto rispettando ogni aspettativa. Posabile, proporzionato e privo di difetti di colorazione è un acquisto imprescindibile per ogni collezionista dei Cavalieri dello Zodiaco e appassionati di Myth Cloth. Dragon Shiryu Final Cloth Myth Cloth Ex è disponibile in Italia grazie a Cosmic Group che distribuisce ufficialmente i prodotti Tamashii Nations.