Dragon Shiryu (Revival Edition), ristampa di Tamashii Nations

A gran sorpresa in questi giorni Tamashii Nations ha annunciato la ristampa della versione Revival di Shiryu Dragon Myth Cloth. L’action figure a gran richiesta è pronta a ritornare dopo essere andata Sold-Out immediatamente alla sua prima uscita.

La figure di Shiryu è una ristampa completamente identica dell’edizione già uscita a giugno del 2019. L’action figure misura circa 16,5 cm di altezza ed è tutta in plastica tranne i piedi che sono realizzati in metallo. L’armatura invece è realizzata sia in metallo che in plastica con possibilità di assemblare in alternativa anche la costellazione appartenente al cavaliere di bronzo. Il personaggio è stato dotato del corpo di ultima generazione utilizzato per i Myth Cloth, e i prodotti di questa linea, contengono anche alcuni extra tra cui mani e visi intercambiabili.

Shiryu Dragon conosciuto in Italia come Sirio il Dragone è uno dei dieci Cavalieri di Bronzo della serie Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco del Maestro Masami Kurumada. Shiryu fa parte dei cinque protagonisti principali delle serie assieme a Seiya di Pegasus, Hyoga Cignus, Shun di Andromeda e Ikki di Phoenix, e appartiene alla costellazione del Dragone. Il personaggio è stato addestrato in Cina dal maestro Dohko (conosciuto come il maestro dei 5 picchi) dal quale ha imparato non solo come usare il suo Cosmo per combattere, ma anche la saggezza fondamentale per la vita. Oltre a possedere una grande forza fisica, Shiryu ha una personalità estroversa e un forte senso di giustizia ed è disposto a sacrificarsi per vedere gli altri felici, inoltre possiede una delle cloth di bronzo più resistenti.

Shiryu Dragon Revival sarà disponibile in Giappone dal mese di Giugno 2020 (in Italia ad agosto circa grazie al distributore Cosmic Group) al prezzo di 8250 Yen (circa 75 euro).