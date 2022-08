È di ieri l’annuncio alla Gen Con, da parte della casa editrice svedese Free League Publishing del lancio di Dragonbane RPG, una nuovissima edizione del primo e più grande gioco di ruolo della Svezia, Drakar och Demoner, che ora sarà pubblicato per la prima volta anche in lingua inglese. Dragonbane / Drakar och Demoner sarà prodotto attraverso una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter, che partirà il giorno 30 agosto. La pagina di pre-lancio del Kickstarter per Dragonbane RPG / Drakar och Demoner è comunque attiva già da ora, consentendo a tutti gli interessati di registrarsi per essere avvisati nel momento in cui la campagna avrà inizio.

Drakar och Demoner fu lanciato originariamente in Svezia nel 1982. Ora, Free League celebra il suo 40° anniversario con un’edizione nuova di zecca e reinventata, con un piede saldamente piantato nella tradizione dei giochi di ruolo svedesi e l’altro nel moderno e innovativo design di gioco per il quale Free League Publishing è conosciuta in tutto il mondo.

“Drakar och Demoner fa parte del DNA dei giochi di ruolo da tavolo svedesi e siamo entusiasti di offrire la nostra versione di questo gioco leggendario a un pubblico internazionale“, ha affermato Tomas Härenstam, lead designer e CEO di Free League Publishing.

Dragonbane RPG, qualche dettaglio

Il game design di Dragonbane RPG / Drakar och Demoner sarà curato principalmente da Tomas Härenstam (Mutant: Year Zero, Forbidden Lands, ALIEN RPG, Twilight: 2000 4a edizione e il prossimo Blade Runner RPG). Il team di scrittori comprenderà anche Niklas Natt och Dag, autore d’élite dell’industria svedese dei giochi di ruolo e autore di narrativa storica (1793 The Wolf and the Watchman).

Dragonbane RPG / Drakar och Demoner sarà inoltre impreziosito dalle illustrazioni dell’acclamato artista svedese Johan Egerkrans, i cui lavori abbiamo potuto ammirare nel bellissimo GdR Vaesen – Nordic Horror Roleplaying.

Per consentire di dare un’occhiata a ciò che il manuale del gioco presenterà, Free League ha mostrato alcuni nuovi artwork provenienti direttamente dal boxed set che lo vedrà protagonista. Maggiori dettagli su Dragonbane RPG / Drakar och Demoner saranno condivisi tramite gli account social media di Free League Publishing durante le settimane precedenti al lancio.

Dragonbane RPG, che gioco è?

Dragonbane RPG / Drakar och Demoner è un classico gioco di ruolo fantasy ricco di magia, mistero e avventura. Questa nuova edizione è stata progettata da zero per facilitare un approccio di gioco veloce e furioso, con pochissimo tempo di preparazione e avventure facili da gestire.

Sebbene questo GdR consenta ai giocatori di raccontare storie fantasy di ogni tipo, Dragonbane RPG / Drakar och Demoner è un gioco che lascia spazio anche per le risate al tavolo e persino, a volte, anche a un pizzico di bonaria stupidità, offrendo allo stesso tempo sfide brutali per gli avventurieri.

Free League chiama questo stile di gioco “Gioco di ruolo di allegria e casino“, ottimo per lunghe campagne, ma perfetto anche per una one-shot, per quei giocatori che vogliono solo divertirsi un po’ al tavolo, per una serata in compagnia. Il set base includerà almeno un’avventura completa e la speranza dell’editore è quella di riuscire a sbloccarne molte altre come stretch goal della campagna Kickstarter, con l’obiettivo di offrire una campagna completa da giocare direttamente nel set base.