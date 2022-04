Un nuovo playtest per Dragonlance per La Quinta Edizione di Dungeons & Dragons approda online a distanza di qualche giorno dall’annuncio ufficiale del D&D Direct.

Heroes of Krynn Revisited è il nuovo Unearthed Arcana (UA) diffuso nella giornata di ieri e ha presentato alcune nuove modifiche al materiale di gioco che potrebbe trovare posto all’interno delle pagine di Dragonlance – Shadow of the Dragon Queen entro la fine di quest’anno.

Dragonlance – Shadow of the Dragon Queen vedrà i giocatori immersi in uno scenario di epiche battaglie su larga scala e presenterà una storia completamente nuova ambientata durante la Guerra delle Lance. La campagna sarà scollegata dalla serie dei romanzi e dalle gesta dei suoi personaggi iconici, tuttavia secondo quanto dichiarato nei giorni scorsi, nel nuovo manuale ci sarà la comparsa di cameo eccellenti di un paio di villain storici.

In quanto Unearthed Arcana anche questa iterazione di Heroes of Krynn è materiale che Wizards of the Coast sottopone gratuitamente alla sua community con lo scopo di testarlo.

In base alle indicazioni rilasciate dai giocatori l’editore farà le sue considerazioni in merito, per includere o meno tali contenuti nell’edizione effettiva dei manuali di gioco.

Heroes of Krynn Revisited: cosa è cambiato?

Il nuovo documento con il playtest di Dragonlance si concentra su tre elementi che nell’UA precedente hanno raccolto una serie di feedback non omogenei da parte dei giocatori. Ciò ha portato il team di Dragonlance a proporre nuove versioni di tali contenuti in seguito alle indicazioni della community. Heroes of Krynn Revisited presenta modifiche nei seguenti argomenti:

i kender

i background

i talenti

Kender: un ritorno alle origini

La nuova versione dei kender presente in questa UA è stata ideata ispirandosi alla prima versione di questa stirpe, caratterizzata da una totale assenza di paura e un’incredibile curiosità.

I kender presentati in Heroes of Krynn Revisited sono immuni alla condizione spaventato (fearless), avranno una competenza a scelta tra furtività, indagare, intuizione, rapidità di mano e sopravvivenza (kender curiosity) e la capacità di provocare verbalmente i nemici in modo da assegnare al proprio bersaglio svantaggio ai tiri per colpire fino all’inizio del turno successivo (taunt).

Background: la guerra plasma gli eroi

Questa nuova versione dei background prende in prestito la struttura dei talenti specifici introdotta precedentemente in Strixhaven: A Curriculum Of Chaos (disponibile per l’acquisto online), approccio che potrebbe essere mantenuto anche nei contenuti a venire.

Sono stati mantenuti i background del Cavaliere di Solamnia (Knight of Solamnia) e dei Maghi dell’Alta Stregoneria (Mages of High Sorcery), i quali sono stati espansi e potenziati: i giocatori che assegneranno al proprio personaggio uno di questi due tratti guadagneranno due talenti aggiuntivi (uno al primo e uno al quarto livello). La scelta di questi talenti bonus dovrà essere fatta da due liste specifiche.

Il motivo? Dragonlance – Shadow of the Dragon Queen sarà una campagna completamente incentrata sulla Guerra delle Lance e in uno scenario simile i designer hanno pensato che l’idea che un personaggio guadagnasse talenti specifici legati al contesto bellico fosse qualcosa di piuttosto coerente e distintivo.

Al primo livello si potrà scegliere tra:

Divinely Favored (talento introdotto in questa UA)

Abile (Manuale del Giocatore)

Robusto (Manuale del Giocatore)

Al quarto livello si potrà scegliere tra:

Adept of the Black Robes (talento introdotto in questa UA)

Adept of the Red Robes (talento introdotto in questa UA)

Adept of the White Robes (talento introdotto in questa UA)

Knight of the Crown (talento introdotto in questa UA)

Knight of the Rose (talento introdotto in questa UA)

Knight of the Sword (talento introdotto in questa UA)

Allerta (Manuale del Giocatore)

Incantatore da Guerra (Manuale del Giocatore)

Mobilità (Manuale del Giocatore)

Sentinella (Manuale del Giocatore)

I molti talenti di Heroes of Krynn Revisited

Come anticipato dalla sezione dedicata ai Background Heroes of Krynn Revisited presenta una lista consistente di nuovi talenti specifici per questa ambientazione/campagna di gioco.

Senza soffermarsi sulla descrizione di ognuno di essi (potete leggerli in inglese a questo link) questi nuovi talenti si riferiscono alle due liste di talenti legate ai background del Cavaliere di Solamnia e del Mago dell’Alta Stregoneria. Tra le varie personalizzazioni vogliamo soffermarci sul talento Divinely Favored, che conferirà un legame speciale con la sfera divina.

Divinely Favored conferisce un trucchetto a scelta dalla lista degli incantesimi dei chierici, un incantesimo di primo livello in base all’allineamento del proprio personaggio (buoni – lista del chierico, neutrali – lista del druido, malvagi – lista del warlock) e l’incantesimo Presagio.