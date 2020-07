Dragon’s Dogma – data e immagini della serie anime Netflix

Netflix ha confermato che Dragon’s Dogma – la serie anime basata sull’omonimo videogioco di ruolo di Capcom – debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 17 settembre.

Insieme all’annuncio della data di debutto è stata pubblicata anche la locandina:

La serie anime di Dragon’s Dogma è sviluppata dallo studio Sublimation e lo staff della serie comprende alla regia Shin’ya Sugai (009 Re:Cyborg, Walking Meat), Taiki Sakurai (Cannon Busters) è il produttore esecutivo, Hiroyuki Kobayashi (supervisore di Devil May Cry, Sengoku Basara – Samurai Kings) e Takashi Kitahara (Rockman.EXE: Hikari to Yami no Program, supervisore della produzione per Resident Evil: Damnation) sono co-produttori per Capcom. Kurasumi Sunayama (Yowamushi Pedal, Cardfight!! Vanguard) si occuperà della sceneggiatura mentre il character design è di Iku Nishimura (direttore dell’animazione per Ghost in the Shell Arise, Eden of the East).

Ed eccovi invece le prime 4 immagini ufficiali diffuse:

La serie seguirà le vicende di Ethan un uomo determinato ad annientare il Drago che gli ha rovinato per sempre la vita strappandogli il cuore. Tornato in vita come “Arisen”, Ethan inizierà ad affrontare terribili creature demoniache ma più la battaglia incalzerà più la propria umanità inizierà a scemare mettendo in discussione il suo ruolo.

Capcom lanciò il gioco originariamente su Xbox 360 e Playstation 3 nel maggio del 2012 mentre ad aprile 2013 venne pubblicato Dragon’s Dogma: Dark Arisen ovvero una versione ampliata e migliorata del gioco sempre per Xbox 360 e Playstation 3. La versione PC del gioco arrivò solo nel gennaio 2016. Dragon’s Dogma: Dark Arisen è stato poi ripubblicato per Playstation 4 e Xbox One ad ottobre 2017. Ad aprile 2019 il gioco è approdato anche su Nintendo Switch.

Dragon’s Dogma Online è stato invece attivo su Playstation 3, Playstation 4 e PC in Giappone dall’agosto 2015 fino allo scorso dicembre. Il gioco ha anche ispirato un manga di Yumiya Tashiro intitolato Dragon’s Dogma Revives pubblicato a gennaio 2017.