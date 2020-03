Dragon’s Lair: Ryan Reynolds è in trattative per il film Netflix

Ryan Reynolds, conosciuto per la sua performance nella saga Deadpool, sarebbe in trattativa con Netflix, secondo la rivista Variety, per recitare nella trasposizione filmica del videogioco di successo Dragon’s Lair.

Reynold dovrebbe interpretare il ruolo di Dirk the Daring, il cavaliere senza paura che affronta coraggiosamente numerose inside con l’intento di liberare dall’oscuro castello del mago Mordroc la principessa Daphne, prigioniera del malvagio drago Singe.

L’attore canadese, che ha già collaborato con Netflix con il film d’azione 6 Underground di Michael Bay, è stato fino a poche settimane fa affaccendato sul set del film d’azione Red Notice con Dwayne Johnson e Gal Gadot, prima che le riprese venissero interrotte a causa dell’epidemia di COVID-19, oltre a essere presto impegnato per il lancio nelle sale di ben due pellicole, la commedia d’azione Free Guy di Shawn Levy e The Hitman’s Wife’s Bodyguard, sequel del brillante The Hitman’s Bodyguard.

Dragon’s Lair è stato uno dei più spettacolari videogame arcade degli anni ’80, com’è testimoniato anche da una sequenza in una sala giochi nella serie Stranger Things.

Proprio un buffo cavaliere, una principessa da salvare, un drago cattivo e un lugubre castello sono stati gli ingredienti del successo di questo gioco della Cinematronics, assieme ovviamente a una grafica sorprendente con l’animazione di Don Bluth e la collaborazione del game designer Rick Dyer.

La versione del film di Netflix sarà un live-action che sta attualmente vedendo Dan e Kevin Hageman nella stesura della sceneggiatura.

La pellicola sarà prodotta da Trevor Engelson dell’Underground Films e da Roy Lee della Vertigo Entertainment, quest’ultimo già presente nei crediti di film come The Ring, The Grudge, It, The Departed e del franchise Lego.

Ad affiancarli ci saranno anche Don Bluth, Gary Goldman e Jon Pomeroy, oltre allo stesso Reynolds attraverso la sua società di produzione Maximum Effort.

Dragon’s Lair segnerà inoltre il terzo progetto legato ai videogiochi per Ryan Reynolds dopo Pokemon: Detective Pikachu dell’anno scorso e l’imminente Free Guy, in uscita questa estate.